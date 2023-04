Diputados busca deportistas para el premio Islas Malvinas

para-la-foto-manzur-leito-compartieron-encuentro-casa-gobierno-despues-clasificacion-decana-libertadores-2017-779502-121721.jpg Mario Leito, diputado por Tucumán e integrante de la comisión de Deportes junto al gobernador, Juan Luis Manzur

Habrá premiación sí o sí

Luego, el vicepresidente de la Comisión de Deportes, Mario Leito (FdT – Tucumán), explicó que “es necesario que la premiación se haga”, ya que no se hizo en 2022, y amplió: “El sentido de quien debe ser premiado debe ser el destacado, pero que no tenga visibilidad. No buscamos al deportista que sale todos los días en televisión y lo conocen todos. el sentido del premio es que vaya a esos deportistas”.