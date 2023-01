Maslatón Conducción: El turismo vive un Bull Market

Carlos Maslatón viene afirmando que la economía argentina no va para abajo sino para arriba. Bull market es su santo y seña. No le ha resultado sencillo. Él recibió puteadas hasta en mandarín. Resulta que el hobby de algunos prominentes economistas es pronosticar la hecatombe, con megadevluación, hiperinflación y colapso, plagas de Egipto que no han sucedido hasta ahora. En el inicio de 2023, Maslatón, infante sobreviviente a varios combates, y astillado en otros, recuerda su pronóstico en 2 tuits: