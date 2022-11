Sergio Massa en abanico: Luz, gas, hidrógeno, turismo...

La Argentina, que tiene petróleo, gas, producción solar y eólica y un futuro en el hidrógeno, bien podría tener una red de minigeradores nucleares de energía eléctrica como alternativa ya que también produce uranio. Esto no lo dijo Massa, sólo es una reflexión de Urgente24. Massa dijo: “Siempre digo que 1 kilo de trigo vale US$ 400 y genera 1 empleo, pero 1 kilo de harina vale US$ 650 y genera 3 empleos; y 1 kilo de fideos vale US$ 1.200 y son 11 empleos”.