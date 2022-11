Presupuesto 2023: Senadores FdT reunidos con Sergio Massa

Otras definiciones:

“Un nivel de ingresos del PBI para el año que viene que baja de 17,6% a 16,8% hay una baja de 0,7; y una baja de gastos del 20% al 18,7% del PBI con una caída del 1,8”.

“Algunos han estimado que ese 2% (de crecimiento) viene más bajo, peor lógicamente son conjeturas que recogen el espectro de situaciones, cómo vemos que se desenvuelve el comercio exterior, como se lleva el comercio internacional que está más difícil, qué pasa con la sequía, etc. Todas las estimaciones que van cambiando permanentemente, pero creemos que es suficientemente realista y que da un buen marco de lo que podría llegar a ser la actividad económica que viene con un arrastre positivo del año pasado, pero que se espera un arrastre negativo de las bajas de actividades de los últimos meses de este año”.

“La emisión monetaria que no tiene contrapartida en un aumento de la demanda real de dinero, es netamente inflacionaria. Esto no es ni de derecha ni de izquierda, ni liberal ni marxista. Si uno tiene 1,9% de déficit, la base monetaria es 4,7% del PBI, no hay posibilidad de financiamiento externo, no hay posibilidad de financiamiento con reservas, el financiamiento interno es un rollover de la deuda, la inflación va a ser del orden del 50% y si se quiere manejar eso con controles, no va a funcionar”.

“Para bajar el impuesto inflacionario lo más importante es bajar el déficit todo lo que sea necesario. Esto lo vemos como un presupuesto de transición en este orden fiscal, tener la situación más ordenada fiscalmente, menos impuesto inflacionario, más impuestos legislados por el Congreso”.

El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, explicó:

En el año 2023, y respecto al 2022, se plantea una moderación en el crecimiento, de un 4% a un 2% en el 2023. El tipo de cambio nominal sería de 269,9 que se plantea para diciembre de 2023, con una inflación, también en la punta, de 60%. Se propone un 63,2% de crecimiento o variación interanual que, medida contra la inflación que prevemos para el año que viene, implica un crecimiento real del salario por encima de la inflación esperada. Este comportamiento para la línea de trabajo es consistente con el que venimos observando este año, por sobre todo el segundo semestre que tuvo un crecimiento positivo en términos reales y prevemos que esa tendencia se prolongará durante el 2023.

“Prevemos un crecimiento interanual de los recursos que es superior al de los gastos, lo que nos posibilita lograr un resultado que disminuya en términos del PIB. Prevemos que la recaudación, respecto de la 2022, crezca el 78,1% en la variación interanual en tanto que los gastos primarios crecerían al 68,5%”.

“Dentro de lo que es recaudación tenemos un crecimiento importante de los ingresos tributarios -IVA, ganancias, créditos y débitos- están creciendo muy cercano a ese promedio todos por encima de la inflación esperada. (...) Luego tenemos ingresos no tributarios y otros recursos que tiene el Estado que está creciendo un poco por debajo del promedio”.

“Hay un crecimiento real del gasto esperado, superior a la inflación. Esperamos que el gasto público tenga un crecimiento en términos reales porque es una premisa del Gobierno mantener en este momento de la economía activo a la política fiscal, buscando estos crecimientos reales y positivos”.

Según Rigo, el Sector Público Nacional registra hay un “sendero de progresiva reducción del déficit primario 3 puntos del PIB en el 2021, 2,5 puntos en 2022, 1,9 del PIB en 2023”.

Respecto a la recaudación nacional en 2023, Rigo destacó la caída del 0,18% de la presión tributaria. “Del 23,95% del PBI en 2022 a 23,77% en 2023. Si nosotros miramos el gasto primario en término del PBI, y lo comparamos en una serie histórica vemos una reducción global. Pero esto tiene prioridades, el gasto de capital en infraestructura se mantiene en niveles similares al del 2022, y hasta un poco más, tiene un crecimiento del 0,5% respecto al 2019, al inicio de la actual gestión. Para que esto se mantenga y todo el gasto caiga, entonces hay otros que se tienen que reducir. Básicamente tenemos un decrecimiento del gasto en subsidios, donde tenemos 0,9% en subsidios en energía y transporte”.

Eduardo Setti

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, informó: “Tomamos el compromiso de tener un fuerte compromiso con las metas del FMI. Para incentivar la participación privada se busca mantener tasas reales positivas dentro de un rango sostenible o validar precios del mercado secundario, es decir, mantener un orden respecto a lo que hacemos con las emisiones”.

“El Tesoro ofrece distintos tipos de instrumento para el largo plazo, encontramos que la apetencia del mercado son los bonos duales, instrumentos de cobertura CER y vinculados al dólar. Es uno de los objetivos que tenemos en mente y es lo que nos obsesiona el ordenamiento de la curva en pesos hacia futuro porque creemos que no tenemos un problema de deuda, sino que tenemos un problema de perfil de deuda. La deuda es sostenible, pero debemos ir tratando de alargar la curva”.

“En junio se generó una distorsión en el mercado. Creemos que a fin de año la apetencia del mercado se nos va a hacer difícil pensar en la curva de largo plazo, en enero o febrero retomaremos el camino que nos llevara a un ordenamiento previsible a largo plazo”.

“En noviembre de 855 millones y 839 millones en diciembre, lo que equivale a 1.72 billones. Estamos pensando lanzar una operación de conversión que nos de previsibilidad a fin de año”.

“Se proyectan desembolsos de Acreedores Externos por US$ 3.989 millones y pagos por US$ 2.745 millones un neto de 0.2. Del FMI se proyectan desembolsos por US$ 15.478 millones y pagos por US$ 18.440 millones (US$ 17.161 millones de capital y US$ 1.280 millones de intereses), alcanzando un financiamiento neto equivalente a un -0,5% del PBI que van a ser menores a los pagos”.

“El desafío más importante que tenemos es el 2,3 de financiamiento por mercado de capitales donde tenemos distintos tipos de instrumentos. El financiamiento en el 2020 el BCRA 7.3 y 1.4 el mercado; 2021 fue de 4.6 el BCRA y 1.6 el mercado; 2022 un 0.8 el BCRA y 2.2 el mercado. En el 2023 está proyectado 0-6 para el BCRA y 2.3 vía mercado. Esto marca el horizonte que le queremos dar a la política de financiamiento es más saludable hacerlo por mercado que por vía del Banco Central”.

