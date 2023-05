La isla de lujo en el Mar Rojo que promociona Lionel Messi

Los turistas podrán llegar a relajarse y disfrutar de la isla. Habrá un glamuroso paseo marítimo junto al puerto deportivo.

Los hoteles tendrán más de 400 habitaciones ultra premium y 300 suites de primer nivel. Esto incluye tres propiedades de Marriott International: el primer Autograph Collection Hotel de Arabia Saudita, así como dos propiedades de Luxury Collection.

Además, planean convertir a la isla en un destino culinario con 38 restaurantes de alta gama y cenas en yates.

This is Sindalah - The Islands of NEOM