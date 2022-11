4 lugares para comer los mejores sándwiches

Cuenta con gran variedad de sándwiches de miga. Son destacados por sus comensales por el abundante relleno que contienen.

image.png

Hay distintos gustos: triples de jamón y queso, crudo y queso, jamón y huevo, queso y berenjenas, crudo y roquefort, atún oliva y huevo, que rondan los $273 (dependiendo variedad). Hay diferentes promociones, por ejemplo, 12 sándwiches más gaseosa por $2.370. También hay postres como helado o lunch para cumpleaños que ofrecen pizzetas y chips.

Se puede asistir a la sucursal o encargar a través de la web. Hay 30% off realizando take away.

image.png

Los Platitos 57

Es el clásico restaurante que antes se encontraba Costanera Norte, destacado por su sándwich de cuadril con papas fritas.

Su dueño, Antonio Bianco, empezó con un carrito en los 60 donde vendía choripán y el famoso sándwich de carne que lo acompaña aún ahora. Actualmente, se encuentra dentro de Manduca, el nuevo paseo gastronómico del Paseo La Plaza.

Pan francés de la panadería Piruchitas, grande y con mucha miga, cortado al medio; un bife tierno y grueso, servido a punto, recién salido de la parilla; y salsa criolla o chimichurri para quien quiera agregar más jugosidad.

El precio del sándwich de cuadril es $ 1700 y se puede comer en barra del local o pedir para llevar y comerlo en una de las mesas que hay en Manduca. Pero no es lo único. De la parrilla salen provoletas, chorizos, morcillas, mollejas, bondiolas y lomos para comer en plato o sándwich, con precios que varían entre los $ 900 y $ 1900 . De guarnición, ensalada mixta o papas fritas; y de postre flan mixto.

Foto: La Nación.

