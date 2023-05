¿Qué se sabe del spray nasal que desafía al Viagra?

Sin embargo, todo parece indicar que pronto podría tener una competencia muy dura y en forma de aerosol nasal. Lo han denominado Spontan.

Spray nasal para la disfunción eréctil

Acerca de este spray nasal que promete tratar la disfunción eréctil, aún hay cosas que deben ser evaluadas. Los estudios continuarán. Sin embargo, los desarrolladores por los momentos han informado que el fármaco, prácticamente, actúa en tiempo récord: en cinco minutos.

"Nuestra administración nasal no pasa por el sistema digestivo, por lo que realmente va directamente al torrente sanguíneo y tiene un efecto en cinco a 15 minutos", comentó Lee Rodne, presidente ejecutivo de biotecnología LTR Pharma, a The Australian, tal como lo reseña New York Post.

Esto parece ser bastante alentador, si se toma en cuenta que el Viagra tarda entre 30 minutos y una hora en hacer efecto.

Incluso, los desarrolladores del nuevo medicamento esperan que sea más efectivo que las pastillas contra las disfunción eréctil.

“Esperamos que sea mucho más efectivo que las pastillas orales para que funcione de manera consistente y en una cantidad de tiempo cada vez más rápida, para que los hombres no tengan que planificar con anticipación y no tengan resultados variables”, indicó Lee Rodne.

Spontan, cómo funciona

Spontan, el aerosol nasal para combatir la disfunción eréctil, es desarrollado por la compañía biotecnológica LTR Pharma, y se ha dicho que usará el fármaco vardenafil para tratar la impotencia. Recordemos que Viagra usa el sildenafil.

Respecto al funcionamiento del spray nasal para la impotencia sexual, El Confidencial dice que funciona igual que el Viagra, con la salvedad de que hace efecto más rápido, porque se absorbe directamente en el torrente sanguíneo a través de la nariz.

Asimismo, se supo que la compañía farmacéutica está realizando ensayos en Australia y, si se determina que el aerosol nasal es seguro y efectivo, solicitarán la aprobación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) en el Reino Unido y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en los EE. UU.

Si se aprueba, se cree que el producto podría llegar al mercado estadounidense en el 2025.

¿Cómo combatir la disfunción eréctil de manera natural?

Ahora bien, hay personas que prefieren combatir la disfunción eréctil sin medicamentos. Algunas medidas parecen tener buenos resultados. Por eso, he aquí varios consejos de expertos para enfrentar la disfunción eréctil sin fármacos:

Hacer ejercicio físico de manera regular

Seguir una dieta saludable

Evitar el consumo excesivo de alcohol

Fortalecer el suelo pélvico

Mantener un peso saludable

Aprender a manejar el estrés

Recibir tratamiento psicológico

