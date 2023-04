Este alimento protege contra cáncer de colon y es barato

Por ejemplo, en un estudio transversal donde se recopilaron datos de 41 países, se encontró que los países con mayor consumo de frijoles tenían las tasas más bajas de mortalidad por cáncer de colon, apuntan.

En otro estudio en ratas, descubrieron que la alimentación con frijoles pintos inhibía la incidencia de tumores de colon en un 52 % y reducía significativamente la cantidad de tumores que se desarrollaban.

Si bien, hace falta más investigación, los expertos consideran que una dieta saludable debe contener frijoles y legumbres.

La organización AARP señala que en un informe publicado en el 2020 en The Journal of Nutrition, el World Cancer Research Fund y el American Institute for Cancer Research (AICR) recomendaron seguir una dieta con al menos 30 gramos de fibra por día, incluyendo legumbres en la mayoría de las comidas.

Otros beneficios de los frijoles

Además de ayudar a reducir el riesgo de cáncer de colon, seguir una dieta que incluya frijoles o legumbres puede traer otros beneficios para la salud.

Y es que, estos alimentos están repletos de proteína y fibra de origen vegetal, casi no contienen grasa y contienen otras sustancias importantes como antioxidantes.

Por eso, he aquí otros posibles beneficios de agregar frijoles a la dieta, según la ciencia:

Ayudan a tener un envejecimiento saludable

Reducen los niveles de azúcar en sangre

Ayudan a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca

Contribuyen a mejorar el colesterol

Tienen un efecto saciante

Contribuyen con la pérdida de peso

Son buenos para el cerebro

Síntomas de cáncer de colon

Por otra parte, es importante conocer los síntomas de cáncer de colon para detectarlo a tiempo. Los expertos indican que los cambios en las heces son los síntomas más frecuentes, pero pueden ir acompañados de otras señales, como:

Presencia de sangre en las heces sin un motivo aparente

Sangrado rectal

Cambio en los hábitos de evacuación, como diarrea o estreñimiento inusual

Sensación de necesitar usar el inodoro después de defecar

Dolor o hinchazón en la parte inferior del abdomen

Pérdida de peso inexplicable

Debilidad y cansancio

Si presenta alguno de estos síntomas o cualquier cambio en las heces, consulte a un médico de inmediato.

