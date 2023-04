Lo confirman: Esta fruta reduce riesgo de infección de orina

¿Cómo quitar una infección de orina rápido? ¿Qué es bueno para la infección urinaria? ¿Cómo prevenir las infecciones urinarias? No hay remedio natural más popular contra las infecciones urinarias que el jugo de arándanos. Y es que, esta fruta se usa desde hace muchos años para prevenir la infección de orina. Sin embargo, la ciencia no se ponía de acuerdo. Ahora, un nuevo metaanálisis realizado por investigadores australianos, confirma que beber jugo de arándanos o suplementos de arándanos puede ser útil para evitar las temidas infecciones urinarias. Pero, ¡ojo! no para tratarlas.