San Lorenzo: Moretti cuidó a Miguel Ángel Russo y rechazó una oferta de Gremio

Romaña, sobre su continuidad en San Lorenzo: "No me quería ir así"

El ofrecimiento a la dirigencia de San Lorenzo llegó justo el día en que el propio Romaña declaró que decidió seguir en el club a pesar de las tentaciones para irse que tuvo. ¿Por qué se quedó?

La verdad que me enamoró la gente y no me quería ir así. No me quería ir después del año tan desagradable que tuvimos La verdad que me enamoró la gente y no me quería ir así. No me quería ir después del año tan desagradable que tuvimos

Además, el futbolista dijo: "Tenía esa convicción, esa esperanza de que este año las cosas mejoraran. Estamos iniciando apenas, es la verdad. Pero ese convencimiento de que algo bueno pueda pasar este año".

image.png Romaña fue tentado para irse de San Lorenzo

Sobre Russo, aseguró: "El profe es un tipo de mucha experiencia, muchos años en el fútbol y nos sacó esa presión que teníamos. Hoy en día conformamos una familia. Hacer la pretemporada juntos fue clave, armamos un lindo grupo y hoy en día se están viendo los resultados dentro del terreno de juego".

