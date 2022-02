Vuelta al cole: Qué dice la ciencia sobre el riesgo COVID en niños

En tercer lugar, a pesar de tener una cantidad similar de virus en la nariz y la garganta, parecen transmitirlo a menos personas si se infectan.

¿Cuál es el riesgo COVID para los niños en la escuela?

Una posible explicación al menor riesgo es que el tamaño y la forma de sus pulmones y vías respiratorias hace que emitan menos gotitas diminutas en el aire (aerosoles) cuando respiran y hablan.

Estas partículas son las que permanecen en el aire, particularmente en espacios cerrados como las aulas, por lo que una menor cantidad de aerosoles podría significar que es menos probable que otras personas se enfermen si también ocupan esos espacios.

El doctor Mario Fleischer de la Universidad Charité de Medicina de Berlín estudió a 16 niños sanos de 8 a 10 años. Junto a sus colegas, usaron un contador de partículas láser para medir cuántas partículas del tamaño de un aerosol emitían al respirar en reposo y al hablar, cantar y gritar.

Los resultados, publicados en el Journal of the Royal Society Interface, sugirieron que gritar producía la mayor cantidad de partículas, seguido de cantar, hablar y luego respirar.

Sin embargo, las tasas de emisión de partículas y los volúmenes para cantar, hablar y respirar fueron alrededor de cuatro veces más bajos para los niños, en comparación con las mediciones tomadas de 15 adultos.

De todas formas, los autores advirtieron que los resultados no significan que asistir a la escuela sea una actividad exenta de riesgos.

Finalmente, Fleischer agregó que hay otros factores importantes, tales como la cantidad de niños y el diseño de la ventilación interior. Se necesitaba más investigación para dar recomendaciones certeras a las escuelas.

