Problemas cardíacos en niños post vacuna: ¿Cuán frecuentes son?

Problemas cardíacos por las vacunas

Si bien las vacunas fabricadas por Pfizer/BioNTech y Moderna parecen estar asociadas con un mayor riesgo de miocarditis, el riesgo absoluto sigue siendo muy pequeño. La mayoría de los casos son leves y se resuelven rápidamente, dijeron los expertos consultados por The New York Times.

El Dr. Brian Feingold, experto en inflamación cardíaca en niños del UPMC Children's Hospital de Pittsburgh, dijo que la COVID-19 es mucho más propensa a generar problemas cardíacos:

Estadísticamente, eso es mucho más probable

La miocarditis generalmente es el resultado de una infección con un virus o una bacteria y causa síntomas como latidos cardíacos rápidos o irregulares, dolor en el pecho y dificultad para respirar.

A nivel mundial, alrededor de 10 a 20 personas de cada 100.000 desarrollan miocarditis cada año, pero muchas otras tienen síntomas leves y es posible que nunca sean diagnosticadas.

La incidencia de miocarditis después de la vacunación varía con la edad, el sexo, la dosis, y entre los diferentes estudios. Pero la tendencia hasta ahora sugiere que las posibilidades son mayores después de la segunda dosis de una vacuna ARNm en pacientes varones de 16 a 29 años.

Hay aproximadamente 11 casos de miocarditis por cada 100.000 pacientes varones vacunados en este grupo de edad, según estimó un estudio. Las probabilidades de miocarditis disminuyen con la edad.

Problemas cardíacos por el virus

La miocarditis relacionada con las vacunas es mucho menos frecuente y grave en comparación con la observada en pacientes con COVID-19, y no parece causar un daño duradero.

El coronavirus puede infectar el músculo cardíaco, así como el revestimiento de los vasos sanguíneos, poniendo el corazón y otros órganos en riesgo de sufrir daños a largo plazo. El virus también puede debilitar el corazón lo suficiente como para requerir un trasplante e incluso causar daños letales.

Por el contrario, la miocarditis observada después de la vacunación es leve y transitoria.

Además, algunos niños infectados pueden desarrollar síndrome inflamatorio multisistémico o Covid prolongado, permaneciendo enfermos durante meses después de que desaparezca la infección inicial.

No está claro por qué la miocarditis parece afectar a los niños con más frecuencia que a las niñas y si es específica de las vacunas contra el coronavirus o un efecto secundario de todas las vacunas de ARNm.

Pero la investigación sobre miocarditis post vacuna también podrá ayudar a comprender la afección en general, dijeron los expertos.

Fuente: "How Often Do Covid Vaccines Cause Heart Problems in Kids?" por Apoorva Mandavilli para The New York Times.