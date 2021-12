Vacunas vencidas y la mentira sobre las donaciones

Cuando yo le ofrezco esa misma cantidad de vacunas a otros países de la región, todos me dijeron que no porque estaban en la misma situación y nos ofrecieron vacunas a nosotros Cuando yo le ofrezco esa misma cantidad de vacunas a otros países de la región, todos me dijeron que no porque estaban en la misma situación y nos ofrecieron vacunas a nosotros

Volviendo a la Argentina, el pasado jueves 16 de diciembre de 2021, en un centro sanitario de Mar del Plata se aplicaron dosis de la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19 que habían vencido en noviembre a 17 pacientes. Sin embrago, las autoridades explicaron que no hay efectos adversos.

El error ocurrió el lunes 13 de diciembre en el vacunatorio de IOMA en la calle Bolívar 2645. Allí concurrieron las personas que debían aplicarse el refuerzo y fueron inoculadas con el suero que venció el 30 de noviembre. Todas esas personas tuvieron que volver a vacunarse por orden de la cartera provincial para lograr eficacia.

image.png ¿Qué pasa que en muchas provincias no avanza la vacunación?

22 millones de vacunas

Según pudo saber Urgente24, la preocupación por estas horas es porque se está acumulando un impactante stock de 22 millones de dosis sin aplicar mientras a nivel nacional todavía falta un 24% que espera completar esquemas o aplicarse la tercera. 17 millones de ellas ya están en las distintas jurisdicciones para ser aplicadas pero no duermen en heladeras.

Se estima según información oficial que la Argentina donó 2,7 millones de vacunas a países Bolivia Angola, Kenia, Mozambique, Vietnam, Barbados y a La Organización de Estados del Caribe Oriental.

Sin dudas, esto pone bajo la lupa el accionar de la ministra Vizzotti, a quien desde el Ministerio de Salud de la Nación apuntan además por el Vacunatorio VIP y no a Ginés González García.

Sobre ella cabría la responsabilidad del armado de las listas de ese Vacunatorio VIP, cuyas dosis se aplicaron en el propio Ministerio y a domicilio.

Recordemos que el 23 de noviembre, el diario opositor La Nación informó que la investigación donde se analizan la conducta del ex ministro de Salud Ginés González García y de otros exfuncionarios y allegados al poder por haber accedido a vacunas contra el coronavirus antes que el resto de la población, se amplió ahora a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, luego de que la Justicia ordenara analizar sus llamadas telefónicas.

La solicitud inicial corrió por cuenta del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y se hizo eco el fiscal Eduardo Taiano al solicitar la medida de prueba.