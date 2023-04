Salud: 11 de abril, Día Mundial del Parkinson

En 1817, el prestigioso neurólogo publicó un artículo titulado "An Essay on the Shaking Palsy", donde describió seis casos de pacientes que experimentaron temblores, rigidez y dificultad para caminar. En este artículo, Parkinson observó que estos síntomas parecían estar relacionados entre sí y sugirió que podrían ser causados por una lesión en el cerebro. Su descripción detallada de la enfermedad ayudó a establecer la enfermedad de Parkinson como una entidad clínica y a sentar las bases para futuras investigaciones sobre dicha enfermedad.