Qué es la ingeniería social: La salvia de las estafas

ingenieria_social-2.jpg Entender la ingeniería social es clave para prevenir estafas o engaños

Cómo funciona y sus formas de ataque

La mente humana es un recurso inseguro que almacena información sensible, donde las organizaciones no hacen mucho hincapié. No importa cuántos candados físicos o lógicos se utilicen para proteger una data en particular, el riesgo humano es vulnerable a la ingeniería social porque se sustenta en el principio de que el usuario es el eslabón más débil. Esta es una vulnerabilidad independiente a las plataformas tecnológicas.