Estafas con Mercado Pago por WhatsApp: Cómo evitarlas

Captura 2 - Mercado Pago - estafa WhatsApp.jpg Estafas de WhatsApp, prevenirlas nos impide ser víctimas de ellas

A qué debemos prestar atención

Ningún mensaje corporativo se envía por fuera de los canales oficiales. Es fundamental entender esto y repetirlo como si fuera un mantra: Ninguna entidad comercial tiene vías alternativas de contacto que no aparezcan en los sitios web oficiales. Si una empresa necesita notificar una compra o cualquier cambio, enviará una notificación desde la aplicación pertinente. En el caso de Mercado Pago, la aplicación notifica todo, hasta nos envía alertas de seguridad si una cuenta inició sesión por fuera del smartphone, y sólo nos contactará un operador de atención al cliente si el usuario lo solicita por dentro de la aplicación en el apartado de ayuda, nunca al revés.

Este es un clásico, pero no lo hemos asimilado lo suficiente como para dejar de decirlo: Ninguna entidad comercial, bancaria o financiera querrá corroborar contraseñas vía correo electrónico o mensajería instantánea. En caso de notificar algo por email, lras entidades usarán dominios empesariales, es decir, tendrán una referencia a la institución después del arroba. De la misma forma que prestamos atención a los números de teléfono o a los correos, también debemos mirar el cuerpo de los mensajes.

Ningún mensaje automatizado en una mensajería instantánea, por mediocre que sea el individuo que lo programó, va a estar errado en cuanto a ortografía, signos de puntuación, sintaxis o narrativa. Si ponen mayúsculas después de las comas o los punto seguido están separados por un espacio, desconfíen. Si hace referencias a un área de la empresa entre comillas, lo mismo. Además, el tono en el que se escriben los mensajes rara vez es formal sino todo lo contrario, porque las empresas intentan que las inteligencias artificiales generen mensajes por vías oficiales de manera amigable y menos estructurada, con el fin de empatizar con los usuarios. Recuerden, intentarán hablarnos con autoridad para que evitemos el conflicto y caigamos en la treta.

Captura - Mercado Pago - estafa WhatsApp.jpg Nunca debemos revelar información sensible vía WhatsApp bajo ninguna circunstancia.

Los números de teléfono no son los únicos dígitos a los que debemos prestar atención. Mercado Pago no utiliza números de teléfono particulares que comiencen con 11 sean precedidos por los habituales ocho dígitos. En el cuerpo del mensaje desconfiemos de todo monto exagerado, o cualquier comunicación que ofrezca regalos, beneficios o dinero en grandes cantidades, y sin ninguna condición asociada. Esto suele ser una excusa para llamar la atención de las víctimas. Y desde luego, por ninguna razón pase sus claves o información sensible por mensaje (como claves de tarjetas o cuentas bancarias) a ningún operario de atención al cliente que le notifique en nombre de cualquier empresa o institución.

Qué hacer si soy víctima de estas estafas

Los delitos informáticos están tipificados y son totalmente denunciables. En la página de Argentina explica en detalle cómo se debe proceder, y uno de los puntos en los que se enfatiza es en no destruir ninguna información que sirva como evidencia: ya sean conversaciones, registros de llamadas o capturas de pantalla, todo dato que permita llegar al responsable estafador es fundamental, y también para evitar el entorpecimiento de la denuncia y poder dinamizar el trabajo de la autoridad pertinente.

