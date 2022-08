Estafas en WhatsApp: Nadie se salva, el desafío es evitarlas

2) Informa que para confirmar el turno de vacunación, se debe brindar un código que llegará por SMS. Sin cortar la comunicación, pedirán que se diga.

3) Una vez que se brindó ese código, los estafadores habrán registrado el número de celular en el WhatsApp y por lo tanto comienzan a utilizarlo.

4) En esta instancia, la víctima ya no tiene acceso a su WhatsApp. Los estafadores se harán pasar por la persona y pedirán plata a sus contactos explicando que perdió la billetera o que no le alcanza el monto para hacer algún pago. Aquí ocurre el engaño.

1-phishing-istock-1174418589.jpeg Las estafas por WhatsApp se pueden evitar si desconfiamos de quién se conecta con nosotros

Dato que agrava la estafa

Cuando WhatsApp detecta que el mensaje con el código enviado en un SMS no fue abierto, envía una notificación de voz con el número a su buzón.

Entonces, ahora hay dos posibilidades de conseguir ese código. Si los estafadores llaman a un teléfono desde cualquier otro e introducen la tecla numeral (este dato cambia según el operador), será necesario colocar el PIN para acceder al buzón de voz. Pero la mayoría de las personas no asignan un número de PIN o no eligen otro que no sea 1234. Y ahí es cuando ingresan al correo de voz. ¿Cómo nos protegemos?

Siempre hay formas de protegerse

Los pasos son simples, veamos

1. Abrir Ajustes de WhatsApp.

2. Tocar Cuenta, Verificación en dos pasos, Activar.

3. Ingresar un PIN de seis dígitos y confirmarlo.

4. Proporcionar una dirección de correo electrónico a la que se tenga acceso.

5. Tocar Siguiente.

6. Confirmar la dirección de correo electrónico y tocar Guardar u OK.

Ante el robo de una cuenta de WhatsApp, es importante informarlo por correo electrónico de forma inmediata a support@whatsapp.com, con el asunto: “cuenta falsa/robada” y el número con el +54 y el código de área delante.

