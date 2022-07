Heritage Bank y la estafa a los depositantes argentinos

Y es que luego del cierre de la sucursal argentina, empezó la operatoria de Nazarenko, quien supuestamente comenzó a recibir los dólares de los argentinos en hoteles de Buenos Aires para eludir a la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina -AFIP-. El dinero se depositaba en cuentas legales de la sucursal del Heritage Bank en Montevideo. Estiman que en esos 8 años el monto de la evasión fiscal contra la AFIP ya superó los US$ 900 millones.

En conversaciones con La Diaria -portal de noticias uruguayo-, Sayagués destacó que la jueza dio 15 días para que el Heritage Bank aportara los datos de todos los ahorristas de Buenos Aires que, a pedido de la defensa de Lenguas, declararán como testigos en la causa. Enrique Sayagués dijo que su cliente, Diego Lenguas, decidió no aceptar un acuerdo económico con el banco porque quiere que la Justicia se pronuncie sobre su inocencia:

Él a juicio penal no puede ir porque el fiscal no lo acusó, entonces exige que haya una sentencia civil que diga que no incurrió en ningún delito Él a juicio penal no puede ir porque el fiscal no lo acusó, entonces exige que haya una sentencia civil que diga que no incurrió en ningún delito

Uno de los testigos a ser convocado es el ex-cliente del Heritage Bank, Alejandro Tronconi, quien declaró ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Enrique Rodríguez, en la investigación penal.

En declaraciones, Tronconi dijo que una persona de confianza la puso en contacto con Elena Nazarenko, quien le ofreció distintas posibilidades de inversión. El depositante tenía un capital que generaba unos US$ 120.000 por año. El testigo, que calificó a la ejecutiva del banco como una rockstar, la cual, tenía decenas de clientes que esperaban en el hotel, dijo:

Cuando llegaba Elena al [hotel] Trianón, llegaba el Heritage Cuando llegaba Elena al [hotel] Trianón, llegaba el Heritage

Al mismo tiempo, agrega:

Parte de la característica de esto era que no había ningún vínculo con el banco, uno no podía acceder de ninguna manera, salvo que viniera a Montevideo. El Heritage llegaba a través de la impresora que Elena conectaba y salía toda la contabilidad que al tiempo nos dimos cuenta de que era absolutamente falsa Parte de la característica de esto era que no había ningún vínculo con el banco, uno no podía acceder de ninguna manera, salvo que viniera a Montevideo. El Heritage llegaba a través de la impresora que Elena conectaba y salía toda la contabilidad que al tiempo nos dimos cuenta de que era absolutamente falsa

Para Alejandro Tronconi es “imposible” que Nazarenko “tuviera en la memoria toda esa administración”, dado que recibía a decenas de clientes:

Pese a que tiene una mente brillante, es imposible que ella pudiera operar todo eso sola, ella se acordaba de cómo teníamos las cosas y cuando vinimos a reconocer me presentaron una documentación oficial del banco que no tenía nada que ver con lo que presentó el Heritage en los apartamentos Trianón Pese a que tiene una mente brillante, es imposible que ella pudiera operar todo eso sola, ella se acordaba de cómo teníamos las cosas y cuando vinimos a reconocer me presentaron una documentación oficial del banco que no tenía nada que ver con lo que presentó el Heritage en los apartamentos Trianón

