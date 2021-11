Medicamentos vencidos: ¿Se pueden tomar?

Pero las empresas farmacéuticas no vigilan el fármaco para siempre: si aún funciona hasta el final del período de prueba, que generalmente es de entre seis meses a dos años, los fabricantes lo dan por concluido.

Esto es lo que hace que la fecha de vencimiento resultante sea simplemente la última fecha de la cual la empresa tiene datos.

“Más allá de esa fecha, las compañías farmacéuticas no lo garantizan”, dijo Bellottie. Sin más pruebas, es imposible saber si un medicamento seguirá funcionando como se esperaba.

¿Puedo tomar medicamentos después de su fecha de vencimiento?

La evidencia sugiere que algunos medicamentos aún podrían estar bien después de su fecha de vencimiento.

En 2017, ProPublica publicó una investigación en profundidad sobre la investigación y la política sobre las fechas de vencimiento de los fármacos y señaló que, incluso años después, muchos de ellos aún conservan su potencia.

La investigación encontró que cada año se desechan montones de medicamentos vencidos, cuyos montos representan miles de dólares, incluso aunque las pruebas muestran que funcionan bien.

Sin embargo, hasta que las farmacéuticas no desarrollen regímenes de pruebas más prolongados, todo seguirá igual.

“En términos de lo que recomendaría a uno de mis pacientes, no cambia”, dijo Bellottie.

No tome un medicamento vencido sin antes consultar con un farmacéutico

Esta respuesta se debe a que hay una una multitud de factores, como las condiciones de almacenamiento o el tiempo desde que se abrió el recipiente, que podrían afectar la seguridad y la potencia de un medicamento.

Es posible que algunos estén bien años después, pero es difícil determinarlo sin más pruebas.

Si es absolutamente necesario tomar un medicamento vencido, Bellottie desaconseja tomarlo si se trata de un problema que pone en peligro la vida.

No obstante, “para algunos medicamentos, el único riesgo sería que tal vez no funcionen tan bien […] Si tienes dolor de cabeza, tal vez no sea gran cosa. Pero si es por un problema de emergencia, existe el riesgo de que un medicamento no funcione como se supone que debe hacerlo".

Además, los fármacos viejos, especialmente si están abiertos y son líquidos, también podrían contaminarse después de un largo período de tiempo.

Fuente: Popular Science