La variante XBB.1.5 se propaga a una velocidad sin precedentes

Este cambio hace que los anticuerpos sean menos efectivos para neutralizar el virus.

Además de permitirle evadir los anticuerpos, no compromete lo bien que se adhiere a las células humanas. De hecho, se une a ellas incluso con más fuerza que XBB, la variante principal, lo que aumenta su infectividad.

De momento, no hay evidencia de que XBB.1.5 cause una enfermedad más grave que otras variantes de Ómicron, pero el hecho de que se esté propagando rápidamente es preocupante porque podría llegar a personas no vacunadas, vulnerables u hospitalizadas.

De acuerdo a Deutsche Welle, los síntomas son similares a los de cepas anteriores de Ómicron, pero es demasiado pronto para confirmarlo. La mayoría de las personas experimentan un malestar similar al resfriado.

image.png

Al mismo tiempo, la ola de influenza y otros virus respiratorios que están circulando podría poner en segundo plano cualquier aumento en COVID.

“Si contrae un virus, debería activar el sistema inmunitario innato, las defensas de primera línea del cuerpo contra los patógenos, ofreciendo al menos cierta protección contra los virus que siguen poco después. Entonces, si contrajo gripe u otro virus respiratorio durante la Navidad, sus defensas inmunológicas podrían resistir un breve encuentro con COVID”, sintetiza The Guardian.

