La probabilidad de tener COVID-19 post vacuna: 1 en 5.000

Las estimaciones

El promedio de la infección por SARS-coV-2 post vacuna varía según la localidad, región y país, y la tasa de vacunación.

No obstante, The New York Times tomó tres sitios que habían recuperado información suficiente y calcularon un promedio.

image.png Promedio diario de casos de COVID-19 cada 10.000 habitantes (vacunados y no vacunados) alrededor de Seattle entre el 1º de julio y el 26 de agosto.

Las chances son seguramente más en lugares con los peores brotes de COVID-19. De la misma forma, en lugares con pocos casos las posibilidades son menores, probablemente menos de una en 10 mil.

Un detalle no menor que aclara el autor del artículo, David Leonhardt, es que los números no incluyen los casos no diagnosticados, que suelen ser tan leves que las personas no los notan, no se testean y la trasmisión a otras personas es muy baja.

Por supuesto que, para los no vacunados, las posibilidades de infección son mucho mayores y más aún cuando circula la variante Delta.

Los cálculos demuestran que, en realidad, muchas declaraciones sobre cargas virales post vacuna han sido engañosas. Sumado a que el virus se comporta de manera diferente en la nariz y garganta de los vacunados a diferencia de los no vacunados.

En el cuerpo de un no vacunado, el virus se propaga rápidamente. En inmunizados, el SARS-coV-2 encuentra resistencia, responde y puede llegar a volver irrelevante la carga viral.

La variante Delta realmente ha cambiado el curso de la pandemia. Es mucho más contagiosa que las versiones anteriores del virus y requiere precauciones adicionales cuando algunos comenzaban a olvidar la pandemia.

Todavía hay mucho por investigar respecto a las infecciones con Delta y post vacuna, pero la evidencia temprana sugiere que la COVID-19 en personas vacunadas se parece más a una gripe que a una enfermedad con capacidad de paralizar el mundo.

En realidad, los riesgos de contraer cualquier versión del virus siguen siendo pequeños para los vacunados, y el riesgo de enfermarse gravemente sigue siendo minúsculo.

En Argentina, 28.431.871 personas tienen al menos una dosis y 16.745.593 cuentan con el esquema completo antes de la propagación de la variante Delta, según la última actualización del Monitor Público de Vacunación.