La NASA advierte: Un asteroide gigante se acerca a la Tierra

Este no es el primer encuentro de la Tierra con 2024 ON. El asteroide ya había pasado cerca de nuestro planeta en 2013 y no se espera que vuelva a acercarse hasta el año 2035. Su órbita lo clasifica como un Objeto Cercano a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés), una categoría que la NASA define como cuerpos celestes de más de 140 metros de diámetro cuyas órbitas los acercan a menos de 7,5 millones de kilómetros de la órbita terrestre alrededor del Sol.