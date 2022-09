La mitad de las muertes por cáncer se pueden prevenir

Los hallazgos publicados el 20 de agosto confirman los resultados de estudios más pequeños y destacan cómo la reducción de la exposición a los factores de riesgo podría ayudar a prevenir una proporción sustancial de cánceres.

El mensaje es simple, dijo a Nature Rudolf Kaaks, epidemiólogo del cáncer en el Centro Alemán de Investigación del Cáncer. "No fume. No tenga sobrepeso y no beba demasiado alcohol”.

"Estos resultados, en combinación con el conocimiento local, pueden ser útiles para los formuladores de políticas a la hora de determinar qué factores de riesgo modificables deben abordarse en los esfuerzos de planificación del control del cáncer", dijo la coautora del estudio Kelly Compton de la Universidad de Washington.

Respecto al impacto de la pandemia en las cifras, “probablemente llevará muchos años comprenderlos de manera integral", lamentó el coautor Jonathan Kocarnik.

