La "estrella de fuego" se iluminará estos días: Preparate para un espectáculo único

¿Cuándo y cómo verlo?

Aunque la predicción dice que el 27 de marzo de 2025 es el día clave, en realidad los astrónomos esperan que el fenómeno pueda ocurrir en cualquier momento cercano a esa fecha. El truco para no perderte el evento es estar despierto en las primeras horas de la madrugada. Si tenés cielo despejado, tenés que buscar la constelación Corona Borealis, que es una especie de arco o corona en el cielo, cerca de otras constelaciones conocidas como Boötes y Hércules. No te preocupes si no sabés ubicarlas de memoria, hay apps de astronomía que te ayudan a encontrar el camino, ¡incluso con el celular!