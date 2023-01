Importante repasar la agenda ambiental de la Argentina 2023

Claro ejemplo de esto es la creciente demanda energética. Mientras más energía proveniente de combustibles fósiles utilicemos –tal como la eléctrica que llega a la Argentina-, más estaremos generando un impacto negativo en la naturaleza.

efecto invernadero.jpg Gases 'efecto invernadero': Intratable Buenos Aires.

Problemáticas salientes

#Megaminería

La megaminería o minería a cielo abierto es una actividad extremadamente contaminante para los suelos y el agua del territorio donde se desarrolle. Especialmente, esta práctica afecta los recursos hídricos subterráneos del lugar. En Argentina, las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca son los lugares de preferencia para llevar a cabo este tipo de explotación de recursos.

#Deforestación

La deforestación es el proceso por el cual se destruyen superficies forestales, para ser utilizadas con fines comerciales. Por ejemplo, es común ver procesos de deforestación para explotación agropecuaria o la construcción de edificaciones. En Argentina, los incendios forestales son otras de las graves causas que pueden provocar deforestación extrema en algunas zonas, generando un importante impacto ambiental a todo el ecosistema que rodea el área.

#Fracking

Cuando se habla de fracking o “fractura hidráulica” se hace referencia a la técnica de extracción del petróleo y del gas que está adherido a las rocas más profundas del suelo. Para implementar este método se utiliza agua, arena y componentes químicos, materiales que se inyectan a altas presiones. Algunos de los efectos de este proceso en el suelo se vinculan a la gran contaminación del agua, la elevada toxicidad y la generación de movimientos sísmicos.

#CombustiblesFósiles

En Argentina, los combustibles fósiles representan la fuente principal de energía del país y su uso en exceso representa uno de los principales problemas ambientales en Argentina. El petróleo, el carbón y el gas natural se utilizan como generadores de electricidad y como combustible para diferentes actividades.

Los combustibles fósiles son recursos naturales no renovables y se originan a partir de la acumulación de restos orgánicos que penetran en los suelos a través de los años, atravesando innumerables procesos biológicos. La utilización de estos componentes genera emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono (CO2), los cuales incrementan el efecto invernadero y tienen un impacto en los canales hídricos, el suelo y el aire. Además, los efectos producidos por estos combustibles están relacionados también a los subproductos que se obtienen de su procesamiento, como los hidrocarburos y a los posibles impactos derivados de su transporte (como los derrames de petróleo).

https://twitter.com/Antropocenista/status/1619037181015883778 Un recordatorio de que están son las 10 corporaciones que generan la mayor contaminación plástica. pic.twitter.com/uuIUBsIqUd — Antropoceno (@Antropocenista) January 27, 2023

Calentamiento global

El calentamiento global es uno de los principales factores detrás del aumento del nivel del mar y la erosión costera. El derretimiento de los glaciares y los témpanos de hielo, así como la expansión térmica del agua, están contribuyendo al aumento del nivel del mar. Esto pone en riesgo a las comunidades costeras y las infraestructuras, así mismo, aumenta la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Para superar este desafío, es esencial reducir nuestras emisiones de gases de 'efecto invernadero' a través de medidas como la eficiencia energética y la producción de energía renovable.

El consumo responsable se pone en práctica cuando se consume menos y de forma más consciente.

Es decir, que los productos que se compran son el resultado de una cadena de producción sostenible y solidaria. Es un consumo crítico y responsable.

Para generar hábitos de consumo responsable, hay que entender que los recursos naturales se agotan, son finitos y que, por lo tanto, deben cuidarse. De acuerdo con la educación ambiental, el consumo responsable es un estilo de vida que tiene en cuenta tres puntos muy importantes: Reutilizar, reducir y reciclar. De esta forma no solo se es consciente de cómo consumimos, sino de qué y con qué fines.

contaminacion-en-villa-inflamable.jpg Villa Inflamable, Polo Petroquímico Dock Sud, Avellaneda, GBA Sur.

Salomón ya lo sabía

Salomón, rey de Israel que fue sabio, hasta que la vanidad lo consumió, escribió alguna vez acerca del hedonismo, que él también padeció, un afán fatuo que conduce a la destrucción del planeta y las criaturas, que sólo se equilibra con la sencillez y el disfrute de lo elemental:

Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida; y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor.

https://twitter.com/myriambregman/status/1619093637073174529 Contaminación | Tucumán: detienen a una cacique durante una protesta contra un basural a cielo abierto https://t.co/b1v7NytZXb, vía @izquierdadiario — Myriam Bregman (@myriambregman) January 27, 2023

Salomón agregó en su Libro de Eclesiastés (El Predicador) una de las declaraciones de responsabilidad de cuidado ambiental más vibrantes que se conozca:

Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra?

https://twitter.com/LANACION/status/1619062586766462995 Contaminación alimentaria en Berazategui: qué son la salmonella y la shigella, las bacterias que podrían haber causado las intoxicaciones https://t.co/r0RxO4WOzY pic.twitter.com/2XJSY5SlaT — LA NACION (@LANACION) January 27, 2023

Es el mismo capítulo 3, famoso por una afirmación impresionante contra la ansiedad, origen del consumo irresponsable:

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar; tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar; tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar; tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz.

-----------------------

