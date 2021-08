Hipersomnia idiopática: La pesadilla de dormir sin descansar

La condición es poco frecuente y se caracteriza por la aparición repentina de la necesidad de dormir, incluso en momentos de actividad, como manejando un auto o trabajando.

Por sus signos, puede confundirse con otras enfermedades, por ejemplo, con la narcolepsia. Sin embargo, en este caso la persona se puede quedar dormida repentinamente y puede perder el control de sus músculos (cataplejía).

Otra de las distinciones más importantes es que con hipersomnia idiopática, las siestas no suelen ser reparadoras.

Los síntomas se presentan frecuentemente en la adolescencia o en los primeros años de la vida adulta, e incluyen:

Dormir sin alivio de la somnolencia

Dificultad para despertarse, sumada a la confusión y desorientación

La persona llega a dormir hasta 14 a 18 horas al día

A menudo la hipersomnia idiopática sucede durante semanas o meses y el tratamiento apunta a controlar los síntomas. Ahora en Estados Unidos podrán recetar Xywav, el primer medicamento aprobado para la condición.

image.png Las personas con hipersomnia idiopática no tienen dificultades para dormirse, pero sí para el alivio de la somnoliencia.

Medicamento para la hipersomnia idiopática

La sustancia que utiliza Xywav, el medicamento recientemente aprobado para hipersomnia idiopática, no es nuevo. Se trata del GHB, una droga antigua sintetizada por primera vez por un químico ruso en 1874.

Un siglo después, se comenzó a vender como un suplemento dietético en Estados Unidos, y los científicos empezaron a informar que mejoraba el sueño nocturno de las personas con narcolepsia y frenaba sus ataques diurnos de cataplejía.

En 1994, la FDA estadounidense permitió a la compañía farmacéutica Orphan Medical a investigar el GHB como tratamiento para la narcolepsia.

Pero al mismo tiempo, el GHB ilegal se estaba convirtiendo en un gran problema. En dosis bajas, el polvo inodoro puede desencadenar euforia y excitación sexual, lo que lo popularizó en fiestas.

En dosis altas y mezclada con otras sustancias como el alcohol, puede dejar inconsciente a una persona. Esta característica terminó vinculando al GHB a agresiones sexuales e hizo que el Congreso de USA la vuelva ilegal.

Más adelante, Orphan Medical solicitó el permiso para administrar Xyrem en casos de narcolepsia y la FDA se lo otorgó en 2002.

Ahora el medicamento es comercializado por Jazz, que adquirió a la anterior farmacéutica.

Con el nuevo permiso de la FDA, Xywav se convirtió en un medicamento para una condición incluso desconocida para muchos médicos, como es la hipersomnia idiopática.

No obstante, The New York Times accedió a fuentes oficiales de Jazz que manifestaron su intención de dar a conocer y visibilizar el trastorno.

Los intereses, según NYT, son claros: “la nueva aprobación es una bendición para Jazz Pharmaceuticals, con sede en Dublín, que el año pasado recaudó más de 1.700 millones de dólares vendiendo Xyrem y Xywav a unas 15.300 personas, la mayoría con narcolepsia”.