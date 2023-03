Entre MODO y WhatsApp, tiembla Mercado Pago

¿Qué diferencia hay entre Modo y Mercado Pago? Bueno, Mercado Pago permite hacer pagos de servicios e impuestos desde su app, función que MODO no posee. En MODO es posible cargar diferentes cuentas bancarias y tarjetas, para manejarlas todas desde el mismo lugar. Mercado Pago solo permite agregar tarjetas. Por ende son competencias.

Pero ninguno de los gigantes vio venir a la inminente y muy silenciosa competencia, Whatsapp. Estaban tan concentrados en competir entre ellos, que subestimaron la capacidad de reinventarse de la app de mensajería instantánea, quien hasta ahora, apenas llegue a Argentina destronará a probablemente la mayoría de las billeteras virtuales.

Los pagos de Meta: sin comisiones, seguro e integrado

Sistemas de pago móvil en realidad ya hay unos cuantos en el mercado y Facebook/WhatsApp no es el primero en hacerlo. No obstante, desde Meta quieren destacar apostando por una serie de características con las que triunfar.

En primer lugar WhatsApp destaca el hecho de que los pagos entre contactos en WhatsApp no tienen comisiones. Envías 1.000 pesos y el otro usuario recibe 1.000 pesos, no hay cobros extra para ninguno. Además de que se trata de pagos instantáneos, no como puede ocurrir con las transferencias entre bancos que tardan horas o hasta días.

Por otro lado han querido hacer hincapié en que se trata de un servicio seguro y privado. Una vez el usuario registrar la tarjeta de débito o recarga el servicio, la plata se transfiere siempre entre banco y banco respetando los estándares de seguridad requeridos para los bancos. Así mismo, las transferencias son privadas entre usuarios sin que nadie más pueda verlas. Meta dice que se puede colocar un PIN de seguridad para evitar que otros realicen pagos o vean los ya realizados.

Finalmente y quizás lo más importante, está integrado en WhatsApp. WhatsApp es una de las aplicaciones más populares de toda la historia, permitiendo su integración directamente en la app, los pagos ganan muchísima más utilidad. A menudo los pagos móviles no son fructuosos por el hecho de que el otro usuario no comparte la misma plataforma o no tiene la app de turno instalada. Con WhatsApp eso es más difícil de que ocurra, puesto que es una app que prácticamente toda persona con un celular tiene instalada (exceptuando algunas regiones del mundo).

Habría que ver si en los próximos meses el servicio llega a más países.

