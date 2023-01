Guerra a Mercado Pago: MODO no está solo

Fiserv no buscó quedarse con la red de Yacaré, de solo 1.500 comercios, sino con su tecnología y su know how para poner en los comercios un lector impreso de QR de un modo similar al que lo hace Mercado Pago. Yacaré tiene un doble rol de billetera digital y aceptador de pagos; en este último caso, desarrolló la tecnología para atender grandes empresas, como por ejemplo Telecom Personal, que recibe pagos QR de cualquier billetera pero la administración de Yacaré. Su red, se espera, será aumentada en gran escala por Fiserv, cuya red de PosNet abarca a más de 400.000 comercios de todo el país.