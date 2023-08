Desastre irreversible: Cloaca nuclear de Japón en marcha

Desastre irreversible

A pesar de que en su visita de julio la OIEA, a cargo del argentino Rafael Grossi, aseguró que las descargas "graduales y controladas" al mar tendrán un impacto radiológico "insignificante" en las personas y el medio ambiente, miles de expertos, ONGS y otros países protestan contra la medida de Japón.

Las autoridades japonesas y de la OIEA afirman que las aguas son seguras y "potables" después de ser purificadas por el sistema de tratamiento de múltiples nucleidos (ALPS) que, según ellos, logró remover casi todo los radionucleidos -átomos con exceso de energía nuclear- salvo el tritio que “está presente en el mar y en el agua potable de origen natural y de fuentes hechas por humanos”.

Pero la realidad parece no ser así en absoluto. Los físicos nucleares aseguran que la tecnología del operador de la planta de energía nuclear paralizada, Tokyo Electric Power Co (TEPCO) no es suficiente para tratar los materiales radiactivos incluidos el cesio y el tritio, lo que conducirá a la contaminación de los productos del mar y provocará enfermedades letales como el cáncer y demás dolencias congénitas y daños genéticos.

Por lo que, el tritio y cesio de aguas residuales podrían no sólo concentrarse en las costas de Corea del Sur y China, sino también en áreas del resto del mundo dada las corrientes oceánicas.

La masiva migración de millones de especies que sufrirían transformación de sus hábitats a otros más insospechados y el desvarío de corrientes marinas no solo dañará el equilibrio acuático sino que destrozará las industrias pesqueras engendrando terribles crisis alimentarias en diversos países.

Asusta el daño irreversible que empezará Japón por décadas. Tal como contó Urgente24, “Hemos visto una evaluación de impacto radiológico y ecológico inadecuada y nos preocupa que Japón no solo no pueda detectar qué está ingresando en el agua, los sedimentos y los organismos, sino que si lo hace, no haya forma de eliminarlo.... no hay manera de volver a meter al genio dentro de la botella”, explicó el biólogo marino Robert Richmond, profesor de la Universidad de Hawái, en diálogo a la BBC.

Crítica mundial

Los países más enfurecidos con Japón son los insulares del Pacífico que lo instaron el 18/01/2023 a que retrase el vertido de aguas de la central nuclear de Fukushima por temor a posibles contaminaciones y riesgos a la industria pesquera, la salud humana y el medio ambiente.

Incluso la preocupación alcanza a Ecuador que tiene sus costas en el Océano Pacífico y vería afectadas las islas ecuatorianas de Galápagos que son reserva Mundial de la Biosfera.

Según Rai News, tras anunciar la fecha de inicio del vertido en el mar, Hong Kong ha anunciado que impondrá "inmediatamente" restricciones a las importaciones de algunos alimentos procedentes de Japón.

El gobernador John Lee escribió en una publicación de Facebook: "La seguridad alimentaria y la salud pública en Hong Kong son la principal prioridad del gobierno. He ordenado inmediatamente al Secretario de Medio Ambiente y Ecología y a los departamentos pertinentes que activen medidas de control de importaciones para proteger la seguridad alimentaria y la salud pública en Hong Kong."

China, que el mes pasado prohibió la importación de productos alimenticios procedentes de diez departamentos japoneses , incluido el de Fukushima, y llevó a cabo pruebas de radiación con alimentos procedentes del resto del país, exacerbando aún más las tensiones diplomáticas con Tokio, disparó:

“Japón no debe permitir que el mundo entero asuma el costo de la contaminación y dañe todo el océano por sus propios intereses, lo cual es extremadamente egoísta e irresponsable” ,dijo el portavoz Wang Wenbin, según pudo saber The Global Times.

“La práctica egoísta de Japón no convencerá a su pueblo ni al pueblo en el extranjero, sino que solo avergonzará al país, victimizará a los pueblos de los países vecinos y de las islas del Pacífico y desacreditará aún más a Japón entre la comunidad internacional”.

Greenpeace denunció que el proceso de filtración era defectuoso y que una "inmensa" cantidad de material radioactivo se dispersará en el mar en las próximas décadas.

En contra de todo los presagios apocalípticos, Tony Hooker, experto nuclear de la Universidad de Adelaida (Australia), reprobó el "alarmismo" en diálogo con AFP. "El tritio ha sido liberado (por las centrales nucleares) durante décadas sin evidencias de efectos perjudiciales para el medio ambiente o la salud".

Sin embargo, el océano es propiedad de toda la humanidad, y verter productos radiactivos sin saber a ciencia cierta que efectos perjudiciales tendrá, es una irresponsabilidad terrible para Japón que sufrirá un importante desprestigio en su imagen en la gobernanza global.

Es que la contaminación del pacífico no solo importará una destrucción del ecosistema marino en las costas del pacífico que perjudica a varios países, sino al propio Japón que se verá acorralado por bloqueos comerciales y represalias internacionales.

Como informó CGTN, muchos sostienen que Japón considera el Océano Pacífico como su "cloaca" y transfiere descaradamente las desastrosas consecuencias a otros países del Pacífico. Por ello, los analistas piensan que debería pagar el precio del incumplimiento del contrato con millonarias compensaciones a las naciones damnificadas.

