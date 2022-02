Los resultados son "impresionantes, peores de lo que esperaba", dijo el prestigioso cardiólogo Eric Topol.

Si alguien alguna vez pensó que el COVID era como la gripe, este debería ser uno de los conjuntos de datos más poderosos para señalar que no lo es Si alguien alguna vez pensó que el COVID era como la gripe, este debería ser uno de los conjuntos de datos más poderosos para señalar que no lo es

Luego de la pandemia, el “COVID podría convertirse en el factor de riesgo más alto para los resultados cardiovasculares”, mayor que los riesgos bien documentados como el tabaquismo y la obesidad, dijo Larisa Tereshchenko, cardióloga y bioestadística de la Clínica Cleveland.

two-cropped-cardiologists-reviewing-cardiogramms-in-the-medical-office (1).jpg COVID-19 aumentó el riesgo de las 20 dolencias cardiovasculares.

¿El COVID afecta el corazón de personas sanas?

Los investigadores tampoco saben cómo el virus orquesta este daño al corazón a largo plazo.

Pero creen que los riesgos cardiovasculares y la constelación de síntomas conocidos colectivamente como Long Covid o Covid persistente (que incluyen confusión mental, fatiga, debilidad y pérdida del olfato) podrían tener raíces comunes.

“Cosas similares podrían estar sucediendo en el cerebro y otros órganos que dan como resultado síntomas característicos de Long Covid, incluida la niebla mental”, dijo el epidemiólogo y autor principal Ziyad Al-Aly.

Luego de analizar datos de casi 154.000 personas que contrajeron COVID-19 entre marzo de 2020 y enero de 2021, descubrieron que "COVID es un delincuente que ofrece igualdad de oportunidades" para personas con y sin coborbilidades, detalló Al-Aly.

Encontramos un mayor riesgo de problemas cardiovasculares en personas mayores y jóvenes, en personas con diabetes y sin diabetes, en personas con obesidad y personas sin obesidad, en personas que fumaban y que nunca fumaron Encontramos un mayor riesgo de problemas cardiovasculares en personas mayores y jóvenes, en personas con diabetes y sin diabetes, en personas con obesidad y personas sin obesidad, en personas que fumaban y que nunca fumaron

COVID-19 aumentó el riesgo de las 20 dolencias cardiovasculares estudiadas, entre ellas:

Ataques cardíacos

Arritmias

Accidentes cerebrovasculares

Ataques isquémicos transitorios

Insuficiencia cardíaca

Enfermedad cardíaca inflamatoria

Paro cardíaco

Embolia pulmonar

Trombosis venosa profunda.

man-in-mask-standing-in-the-hall-of-hospital (1).jpg COVID también aumenta riesgo de accidente cerebrovascular. Foto: Prostooleh

*Fuente: “COVID-19 takes serious toll on heart health—a full year after recovery”, de Meredith Wadman para Science.