Así es cómo la comida reprograma los genes, explica experta

Las abejas obreras trabajan sin parar, son estériles y viven solo unas pocas semanas. Pero la abeja reina tiene una vida que dura años y una fecundidad tan potente que da a luz a una colonia entera.

Sin embargo, las abejas obreras y reinas son organismos genéticamente idénticos. Se convierten en dos formas de vida diferentes debido a los alimentos que comen. La abeja reina se deleita con la jalea real, las obreras se alimentan de néctar y polen.

Ambas comidas proporcionan energía, pero la jalea real tiene una característica adicional: sus nutrientes pueden desbloquear las instrucciones genéticas para crear la anatomía y fisiología de una abeja reina.

Entonces, ¿cómo se traduce la comida en instrucciones biológicas? Los alimentos están compuestos por macronutrientes (carbohidratos o azúcares, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas y minerales).

Estos compuestos pueden desencadenar interruptores genéticos que residen en los genes. Al igual que los interruptores que controlan la intensidad de la luz en una casa, los genéticos determinan qué cantidad de un determinado producto genético se produce.

Según el tipo de información nutricional, los controles genéticos activados y la célula que los recibe, los mensajes en los alimentos pueden influir en el bienestar, el riesgo de enfermedades e incluso la duración de la vida.

Pero es importante tener en cuenta que, hasta la fecha, la mayoría de estos estudios se han realizado en animales.

image.png

¿Qué sucede con los aditivos y los envases?

Los ingredientes agregados en la comida también pueden alterar el flujo de información genética dentro de las células.

Los panes y cereales están enriquecidos con folato para prevenir defectos de nacimiento causados por deficiencias de este nutriente. Pero algunos científicos plantean la hipótesis de que los altos niveles de folato en ausencia de otros micronutrientes naturales como la vitamina B-12 podrían contribuir a una mayor incidencia de cáncer de colon.

Esto también podría ser cierto con los productos químicos que se encuentran en los envases de alimentos. El bisfenol A, un compuesto que se encuentra en el plástico, activa diales genéticos en los mamíferos que son fundamentales para el desarrollo, el crecimiento y la fertilidad.

Los científicos han comenzado recientemente a descifrar estos mensajes genéticos de los alimentos y su papel en la salud y la enfermedad. Aún no se sabe con precisión cómo actúan los nutrientes sobre los interruptores genéticos, cuáles son sus reglas de comunicación y cómo las dietas de las generaciones pasadas influyen en su descendencia.

Sin embargo, lo que está claro es que es, en gran parte, somos lo que comemos.

image.png

*"What you eat can reprogram your genes – an expert explains the emerging science of nutrigenomics", The Conversation.