Apple reventará mercado de iPhone con actualización histórica

También podés leer: Fin de una era: Samsung fue destronada como la que más vende

iOS 18, la actualización más grande de Apple

iOS 18 será la actualización más grande e importante de la historia de Apple, según Mark Gurman, el periodista especializado en tecnología de Bloomberg. Gurman afirmó que el nuevo sistema operativo es visto dentro de la empresa como una de las actualizaciones de iOS más ambiciosas y convincentes en años.

“ Me han dicho que el nuevo sistema operativo es visto dentro de la empresa como una de las actualizaciones de iOS más importantes, si no la fundamental, en la historia de la empresa ”, escribió Gurman en su último boletín informativo Power On. “Con ese conocimiento, la conferencia de desarrolladores de Apple en junio debería ser muy emocionante ”.

¿Cuándo se lanzará iOS 18?

Se espera que la versión beta de iOS 18 esté disponible en julio de este año, para que los desarrolladores y los usuarios más curiosos puedan probarla y dar su opinión. El lanzamiento general de iOS 18 está programado para septiembre de 2024, coincidiendo con la salida al mercado de los nuevos modelos de iPhone.

Apple aún no ha confirmado oficialmente qué se incluirá en el nuevo sistema iOS 18, pero se rumorea que habrá mejoras en otras aplicaciones como Mapas, Fotos, Safari, FaceTime y Notas. También se espera que iOS 18 tenga un diseño más moderno y minimalista, con nuevos iconos, fondos de pantalla y animaciones.

image.png

Además, se especula que iOS 18 tendrá un modo oscuro mejorado, un centro de control más personalizable y un sistema de notificaciones más inteligente.

---------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Cinco síntomas de cáncer de colon que se detectan al defecar

Impuesto PAIS: Ofensiva 'coparticipadora" de la task force de gobernadores

El Kun Agüero pidió sacar a una participante de Gran Hermano

Mercado Pago suma una nueva función: ¿Cuáles son los nuevos cambios?

Boleto de colectivo: Rosario y Córdoba acordaron un nuevo valor con ¿señal para Santa Fe?