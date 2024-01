"La política contamina todo": IA, energía verde, vacunas

Todas estas innovaciones corren el peligro de estancarse sino encuentran una institución confiable capaz de introducirlas en la sociedad.

Los encuestados aceptan la innovación pero descreen de toda institución que pretende liderar y gestionar la integración de la tecnología con la sociedad. Aunque consideran que ninguna es verdaderamente confiable, le conceden un rol importante a las empresas mientras que desconfían cada vez más en los gobiernos y los medios de comunicación.

Oportunidad para las empresas e innovación

Según las mediciones de Edelman, el 63% del público confía en que las empresas hacen “lo correcto”. Compárese con el 59% que confía en las ONG, el 51% que confía en el gobierno y el 50% que confía en los medios de comunicación.

Las empresas, como mayor depositarias de confianza, cuentan con una oportunidad única para revertir esta situación y consecuentemente liderar la innovación.

Por ello, la empresa de comunicación les aconseja:

Empatizar: Dejar de señalar con el dedo y, en cambio, trabajar duro para comprender por qué una nueva tecnología puede interesar o atraer a otros.

Mostrar personaje. Redoblar el compromiso personal y de liderazgo con los problemas globales urgentes, pero primero decidir cual habilidad única se cuenta para mantenerla

Elevar a los expertos. La gente espera que los científicos y expertos desempeñen un papel importante en la gestión de la introducción de la innovación, pero el 45 por ciento dice que los científicos no saben cómo comunicarse con personas como ellos. Dar la palabra a expertos técnicos de su empresa para que expresen cómo están trabajando en nuevas innovaciones.

Abrir. En proceso de creación de tecnología disruptiva, mostrar a una amplia variedad de partes interesadas las sólidas barreras éticas. Lo ideal sería trabajar con un grupo externo para desarrollarlas porque, anecdóticamente, la confianza mejora si las organizaciones y los líderes aceptan que no tienen todas las respuestas.

Pareja. La gente quiere que las empresas y el gobierno hagan más juntos: la asociación puede ser un trabajo duro y lento, pero satisfacer esta importante demanda latente puede ayudar a aumentar el número de personas que creen que la innovación está bien gestionada.

Crear una estrategia de integridad de la información. Debería ubicarse en la intersección de la marca, la reputación, la gestión de riesgos, el crecimiento y el impacto, gobernando cómo se publican datos sobre productos, cómo se comunica sobre ciencia e innovación y guiar las divulgaciones de sostenibilidad. Cada junta debe revisar y realizar un seguimiento del progreso. De no hacerlo, se creará una exposición real a amenazas como deepfakes y campañas de información.

Política contaminadora

En un área tan importante como la IA que representa la máxima innovación tecnológica, el año pasado los líderes del sector de la IA hicieron buen trabajo presentando al público las nuevas herramientas, poniendo a disposición productos como ChatGPT en sus primeras fases y siendo transparentes sobre su desarrollo. Su desafío ahora reside en el modo de integración exitosa en la sociedad.

El público confía mucho más en los científicos y en sus propios compañeros (74%) que en los directores generales (51%), los periodistas (47%) o los gobernantes (45%) a la hora de informarse sobre las innovaciones, arrojó el estudio.

Captura de pantalla (441).png Hay un preocupación general por influencia de la política en la ciencia y la "verdad" de sus hallazgos.

Si bien la confianza en la ciencia es creciente, al considerar que los científicos sirven en general a una verdad superior que es independiente del dinero o la política, al público le preocupa que infiltración de la política en el campo de innovación.

Consejos útiles/ ¿Cómo restaurar la confianza?

El científico siempre necesita del apoyo material y monetario de una empresa, pero al asociarse, puede perder aquella independencia y el juicio crítico tan valorados por la sociedad.

Por ello, al mundo científico le queda un largo camino por recorrer. Edelman propone a las empresas: “Generar confianza en las recomendaciones de los expertos, explicar la investigación, entablar un diálogo y aprovechar las voces de los pares como defensores”.

“Hacerlo de forma que quede claro que los valoras por su experiencia, no porque lleven tu logotipo en la manga de la camisa, forma parte de asegurarse de que esos científicos y esas voces expertas son creíbles y se consideran auténticos”, recomienda Reis.

Captura de pantalla (442).png Las instituciones para volver a gozar de credibilidad deben dar voz al público o al menos lograr que éste se sienta escuchado.

-Innovar, implementar y gestionar los impactos

-Garantizar que el público entienda la nueva tecnología y no se le inunde con jerga

-Lograr que el público sienta que tienen control sobre cómo las innovaciones afectan sus vidas

-Los CEO deben salvaguardar los empleos y adoptar una postura ante las preocupaciones éticas emergentes

-Esfuerzo colectivo de expertos, reguladores y empresas para conseguirlo.

Otro dato curioso es que Elderman atribuye la falla de innovación a la incertidumbre geopolítica subyacente en 2024. Ian Bremmer, politólogo, autor y experto en riesgo geopolítico, escribió en enero sobre 2024: “Políticamente es el Voldemort de años. El año horribilis. El año que no debe ser nombrado. Me encantaría endulzarlo, pero no puedo: desde una perspectiva de riesgo político global, este es el año más peligroso e incierto que he cubierto en mi vida”.

Captura de pantalla (443).png Edelman propone 4 consejos a las instituciones para restaurar la confianza perdida.

