15 razones para elegir Telegram (y cómo funciona)

Además, Telegram tiene útiles bots autoinstalados, que permiten el envío de información como el clima o artículos de noticias. También se puede programar recordatorios personalizados y reproducir música.

15 razones para elegir Telegram

1- Chats secretos: La primera función que convenció a muchos usuarios son los chats secretos con cifrado de extremo a extremo: no dejan rastro en los servidores porque no son parte de la nube; sólo se puede acceder a esos chats desde los dispositivos originales. Los detalles son incluso mejores, porque en los chats secretos los mensajes no se pueden reenviar, brindando más seguridad para los consumidores.

2- Autodestrucción de cuenta o de mensajes: otra de las particularidades de Telegram es que puedes configurar tu cuenta para que se bloquee o destruya automáticamente cuando lleves determinado tiempo sin utilizarla, desde un mes hasta un año. Tu cuenta dejará de existir, así como los mensajes y conversaciones que haya vinculados a ella.

¿Cómo hacerlo? En la pantalla principal, pulsa sobre el botón de menú arriba a la derecha o despliégalo deslizando el dedo desde la parte izquierda de la pantalla al centro. En la columna de opciones, pulsa en Ajustes, y allí, Privacidad y Seguridad.

Dentro, en la sección Avanzados pulsa en Eliminar mi cuenta si estoy fuera. Puedes elegir para que tu cuenta se autodestruya pasado un mes, tres meses, seis meses o un año.

telegram-3.jpg Telegram permite autodestruir tu cuenta (Foto: https://www.xataka.com).

También hay mensajes que se autodestruyen: no sólo tu perfil se puede autodestruir, también los mensajes. Para ello tienes que abrir un chat secreto con alguien, y cuando dentro de él pulses el botón de tres puntos arriba a la derecha, podrás establecer el periodo de autodestrucción de todos los mensajes que envíes. Además, cuando estés enviando una foto, en las opciones de edición también podrás establecer cuándo quieres que se autodestruyan.

3- Editar mensajes enviados (o eliminarlos). Telegram te ofrece ambas opciones. De hecho, cuando borras un mensaje podrás decidir entre eliminarlo únicamente en tu móvil o borrarlo también del móvil de la persona con la que tengas un chat.

¿Cómo editar o borrar un mensaje? Cuando envíes un mensaje, pulsa en él hasta seleccionarlo. Al seleccionarlo, en la parte superior puedes decidir si editarlo o borrarlo. Si lo editas, se entrará en el mensaje para que escribas la corrección que quieras. Si decides borrarlo, puedes seleccionar si hacerlo sólo en tu móvil o también en el de la otra persona.

4- Envía fotos sin compresión o edita imágenes. En Telegram se pueden mandar archivos de hasta 1,5 GB. Tanto si es para enviártelas a ti mismo como si se las mandas a otra persona, uno de los principales defectos de Telegram es que comprime demasiado las fotos y se pierde muchísima calidad. Sin embargo, existe un pequeño truco que es el de enviar las fotos como un archivo en vez de como una fotografía, de manera que enviarás la foto original con su tamaño completo y sin perder calidad.

¿Cómo hacerlo? En un chat, pulsa en el icono del clip para abrir las opciones de compartir. En vez de elegir una de las últimas imágenes o pulsar en Galería, pulsa en el botón Archivo. Navega en el explorador de archivos para buscar y elegir la imagen a compartir.

En la versión de PC, cuando compartas una imagen te dejará elegir entre hacerlo como imagen o enviarla como archivo.

Un plus: Editor avanzado de fotos que tiene hasta máscaras. Si a la hora de enviar fotos eliges enviarlas desde la galería, antes de hacerlo podrás editarlas pulsando el botón de edición que hay abajo. Allí puedes cambiar la exposición y contraste de las fotos, hacer un desenfoque radial o lineal, o incluso editar las opciones de color de la foto.

Pero eso no es todo, porque si pulsas sobre el icono del pincel también podrás escribir a mano, poner texto, y lo mejor de todo, añadir máscaras. Estas máscaras se aplican mediante el uso de tecnologías de reconocimiento facial, y te permite añadirle a una cara gafas, sombreros, pelucas y todo tipo de añadidos.

5- Podés enviarte a vos mismo mensajes recordatorios. Telegram es una aplicación de mensajería capaz de competir con Pocket y otras aplicaciones destinadas a ayudarte a guardar enlaces, notas o incluso imágenes. Lo hace gracias a la posibilidad de enviarte mensajes a ti mismo. Además, como Telegram tiene clientes en todos los dispositivos, también lo puedes utilizar para enviar archivos y fotografías de un dispositivo a otro sin necesidad de cables ni aplicaciones de terceros.

¿Cómo hacerlo? En la pantalla principal, pulsa sobre el botón de menú arriba a la derecha o despliégalo deslizando el dedo desde la parte izquierda de la pantalla al centro. En la columna de opciones, pulsa en Mensajes guardados: se abrirá un chat llamado Mensajes guardados, que es el chat contigo mismo. Escribe allí o envía todo lo que quieras, sin límite de espacio.

6- Envía notas de audio y de video. Si en WhatsApp tienes las populares notas de voz, Telegram dobla la apuesta y además de notas de voz añade notas de video. Lo hace con un botón a la derecha del campo de escritura en el que con pulsaciones simples puedes alternar entre voz y vídeo, y luego sólo tienes que mantener pulsado para grabar y enviar en cuanto lo sueltes.

Si abres la barra lateral de opciones y entras en Ajustes, dentro de los Ajustes de chat puedes activar una opción llamada Elevar para hablar. Con ella activa, con sólo levantar el móvil para acercártelo podrás iniciar el proceso de enviar notas de voz, algo útil si de verdad las estás enviando en todo momento.

7- Elige quién puede ver tu última conexión: Telegram no sólo te permite ocultar la última conexión de tu cuenta de forma similar a WhatsApp y otras apps, sino que te permite tener un control superior sobre quién puede verla. Por ejemplo, puedes hacer que todos, nadie o sólo tus contactos puedan, y tendrás opción de configurar excepciones para que haya personas que sí puedan ver tu estado cuando el resto lo tengan bloqueado, y también al revés.

telegram-1.jpg En Telegram podés elegir quién puede ver tu última conexión.

¿Cómo hacerlo? En la pantalla principal, pulsa sobre el botón de menú arriba a la derecha o despliégalo deslizando el dedo desde la parte izquierda de la pantalla al centro. En la columna de opciones, pulsa en Ajustes. Una vez allí, ir a Privacidad y Seguridad: dentro, pulsa en Última conexión, y puedes decidir si quieres que todos la puedan ver, sólo tus contactos o nadie.

Con las opciones Compartir con o No compartir con puedes configurar las excepciones.

8- Puedes utilizar Telegram en todas las plataformas: una de las principales ventajas de Telegram es que lo puedes utilizar prácticamente en cualquier sistema operativo, y no hace falta que esté vinculado directamente a tu teléfono celular como pasa en WhatsApp. Si entras en Telegram.org/apps verás que hay aplicaciones nativas para Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS, Linux e incluso un cliente web. Puedes entrar en más de un cliente a la vez para enviarte cosas a ti mismo.

9- Podés saber qué grupos tienes en común con alguien: cuando pulsas sobre el nombre de una persona con la que hablas en Telegram entrarás a su perfil. En él puedes ver sus datos, incluyendo una lista de todas las imágenes, archivos y enlaces que has compartido con ella en una conversación. Pero no es todo, porque también verás el parámetro 'Grupos en común', donde podrás acceder a la lista de grupos en los que están ambos a la vez.

10- Privacidad y protección: si te interesa la tu privacidad y no querés que alguien con acceso a tu móvil entre a tu Telegram, podés bloquearlo con un PIN para que te lo pida cada vez que se abra la app. También podés bloquearlo por huella dactilar, bloquear las capturas de pantalla o configurar el autobloqueo en un periodo de tiempo concreto.

telegram-2.jpg Cómo bloquear tu cuenta (Foto: https://www.xataka.com/)

¿Cómo hacerlo? En la pantalla principal, pulsa sobre el botón de menú arriba a la derecha o despliégalo deslizando el dedo desde la parte izquierda de la pantalla al centro. En la columna de opciones, pulsa en Ajustes. Una vez en los Ajustes, dale a Privacidad y Seguridad. Dentro, en la sección Seguridad pulsa en Código de bloqueo.

Tras configurar un PIN, entrarás en la sección Código de bloqueo donde puedes cambiar el PIN, desactivar la opción o activar el desbloqueo por huella dactilar.

También puedes elegir si activar el autobloqueo una vez pasado determinado tiempo, o mostrar el contenido de la app en la multitarea del móvil.

11- Fija las conversaciones más importantes: si tenés algunos unos chats que deseás mantener arriba de todo para no perderlos de vista y que se te pierdan entre el resto de conversaciones, podés hacerlo: con la opción de pin, podés fijar conversaciones.

¿Cómo hacerlo? Mantené pulsada una conversación en la pantalla principal hasta seleccionarla, y luego pulsa en el botón de la chincheta de arriba.

Si lo hacés en la App de escritorio, click derecho en la conversación y elige Pin to top.

12- Los borradores también se guardan: la sincronización de Telegram entre dispositivos es completa y absoluta, hasta tal punto que también se quedarán guardados los borradores con lo que empezaste a escribir a una persona y no terminaste. Esto puede tener varias opciones, como la de hacer un recordatorio de algo que tienes que escribirle a alguien después.

Para ello, simplemente empieza a escribir algo, y si en vez de enviarlo lo dejas sin terminar en la barra de escritura, allí estará si luego abres la aplicación más tarde o desde otro dispositivo.

13- Podés cambiar el tamaño de las letras del chat: si el tipo de letra que está utilizando Telegram por defecto te parece demasiado grande o pequeña, la aplicación tiene en sus ajustes una opción para poder cambiar su tamaño a tu gusto. Lo vas a encontrar dentro de los ajustes, y tendrás una previsualización para que veas en todo momento cómo queda el cambio que quieres hacer.

¿Cómo cambiar el tamaño de la letra? En la pantalla principal, pulsa sobre el botón de menú arriba a la derecha o despliégalo deslizando el dedo desde la parte izquierda de la pantalla al centro. En la columna de opciones, pulsa en Ajustes. Y una vez allí, ir a Ajustes de chat. Mueve la barra de Tamaño de texto para ir cambiando el tamaño. Debajo tienes una previsualización para ver cómo queda.

Además, al igual que WhatsApp, Telegram también permite ciertas ediciones básicas a la letra con la que escribes. Puedes escribir textos en negrita, cursiva o monospace, y para ello sólo necesitas poner una serie de símbolos antes y después: doble asterisco para negrita, cursor para cursiva y triple comillas para monospace.

**negrita** escribe el texto en negrita

__cursiva__ escribe el texto en cursiva

```monospace``` escribe el texto en monospace

14- Supergrupos (y URLs para compartirlos): en Telegram puedes crear grupos o supergrupos, donde todos los nuevos miembros pueden ver el historial y pueden participar hasta 100.000 usuarios (a diferencia de WhatsApp que sólo permite 256 miembros). El creador del supergrupo puede nombrar administradores con privilegios limitados y crear una comunidad bastante grande, interesante y organizada.

Eso hace que Telegram tenga centenares de grupos, algunos de ellos públicos pero otros privados donde solo puedes acceder a través de una URL de invitación. Estas direcciones son personalizables si el grupo es público.

15- Nombre de usuario en vez del teléfono: Telegram te permite crear un nombre de usuario que puedes compartir en vez del número de teléfono. Así, las personas pueden encontrarte o incluso buscarte dentro de la app mediante ese nombre de usuario.

¿Cómo hacerlo? En la pantalla principal, pulsa sobre el botón de menú arriba a la derecha o despliégalo deslizando el dedo desde la parte izquierda de la pantalla al centro. En la columna de opciones, pulsa en Ajustes.

Una vez en los Ajustes, en la parte superior pulsa sobre la opción Alias: allí puedes crear o cambiar el nombre de usuario mediante el que otras personas te pueden encontrar.

Si con estas 15 razones no te fue suficiente para elegir Telegram, te contamos otras 5 funcionalidades:

> Telegram como reproductor de música: una utilidad poco conocida de esta aplicación es que puede convertirse en tu reproductor musical. Simplemente tienes que enviarte a ti mismo archivos MP3 con las canciones o los audios que quieras escuchar, y cuando lo hagas la aplicación te mostrará controles como los de pausar una canción, pasar a la siguiente o a la anterior.

Y lo mejor es que si envías varias canciones la aplicación las detectará como una lista, y te permitirá reproducirlas en bucle o incluso activar la reproducción multimedia.

> Crea tus propios GIF: otro truco que no es muy conocido es que Telegram te da la posibilidad de crear GIFs de forma automática. Lo puedes hacer desde las opciones de grabar y enviar video.

¿Cómo hacerlo? Primero abre la cámara de Telegram para grabar un video y enviarlo. Tras grabar el video, llegarás a una pantalla donde editarlo antes de mandarlo. En la pantalla de edición, pulsa en el botón de quitarle el sonido al video. Y ya está, cuando lo envíes Telegram lo convertirá en un GIF, y podrás descargarlo también con ese formato.

> Llamadas de voz gratuitas: Al igual que WhatsApp, Telegram te permite realizar llamadas de voz gratuitas. No gastarás llamadas en tu móvil, pero sí datos, ya que se realizarán a través de tu conexión.

> Crea tu propio canal de difusión: Telegram te permite crear un canal de difusión para que otras personas se unan a él. No podrán hablar entre ellos, peor todos podrán leer lo que tengas que decir.

En la pantalla principal, pulsa sobre el botón de menú arriba a la derecha o despliégalo deslizando el dedo desde la parte izquierda de la pantalla al centro. En la columna de opciones, pulsa en Nuevo canal. Ponle un nombre y una foto al canal, y dale a aceptar. Allí puedes elegir si hacés el canal público o privado para que todos o sólo quienes tengan un enlace de invitación puedan entrar. También puedes crear el enlace permanente para el canal.

> Blog personal: Telegram creó una plataforma de microblogs con las que crear posts con formato Markdown y poder compartirlos en esta mensajería. Se llama Telegraph, y no necesitas ni registrarte ni crear ningún tipo de cuenta para usarlo.

Técnicamente Telegraph está diseñado para crear artículos y compartirlos directamente en Telegram mediante sus vistas instantáneas, y cualquiera podrá leer esos posts dentro de una conversación sin tener que abrir ventanas externas. Para usarlo, bastará con entrar en la web desde el móvil, añadir un título y el nombre que quieras utilizar y escribir el artículo. Mientras la sesión de tu navegador siga abierta, tus posts podrán ser editados, y todos serán anónimos.

-------------

