Telegram vs Whatsapp: premium, precio, novedades y ventajas

La primera función que convenció a muchos usuarios, fueron los chats secretos con cifrado de extremo a extremo. No dejan rastro en los servidores porque no son parte de la nube; sólo se puede acceder a esos chats desde los dispositivos originales. Los detalles son incluso mejores, porque en los chats secretos los mensajes no se pueden reenviar y se autodestruyen, brindando más seguridad para los consumidores.