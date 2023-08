“Me echó de la casa porque no saludaba a su mujer de ese momento, Agustina Kämpfer”, dijo por aquel entonces. “Hasta que no se le vaya el poder o la mafia que tiene no vamos a poder llegar a ningún lado. Yo miedo no le tengo”, arremetió también en relación a su padre.

La joven madre cargó contra Jorge excusándose en que “no la quería” porque le ‘cortó’ la niñera, el alquiler del departamento y la tarjeta, un reclamo un tanto banal.

El pleito bordeó el cringe con el propio Ventura -como panelista del programa de Mazzocco- sumándose con que Rial habría recibido “bolsitos de López” y que no denunció al chofer de Morena por abuso (cuando ésta era adolescente) ya que sabía de su ‘sobres’.

Luis, nada estúpido, conoce el prime time de la tarde y que el rating sube ante una bomba mediática, más cuando tu examigo te echó por hablar a favor del aborto y luego el viró a ser ‘pañuelo verde’, por lo que no le debes nada de respeto.

Ahora bien, Luis Ventura no se doblegó ante las acciones legales iniciadas y, según Virginia Gallardo en Socios en el Espectáculo, ha ido ‘por más’ con una contrademanda a Jorge Rial por “daños y perjuicios” por un valor de 1 millón de dólares,

Hay una contrademanda por un número que los va a sorprender porque me parece un montón. La realidad es que en este caso Rial demanda a Ventura, pero Ventura se hace eco y va por más. Van a escuchar a la otra parte y reconvenir: van por daños y perjuicios, del lado de Ventura

“Hablamos con Francolino, su abogado, que nos contaba que van a ir por daños y perjuicios y además, por las denuncias penales de Panamá Papers, injurias y calumnias y, ¿te digo ahora o te digo después por el número?”, detalló Gallardo.

“Van a demandar al señor Rial por un millón de dólares”, lanzó la panelista.

En relación a ello, los famosos Pandora Papers revelaron que Rial-Ventura tenían una sociedad offshore en las Islas Vírgenes, nombrada como Noyante Trading Limited -entre 2012 y 2016- que entró en la ley de blanqueo de Macri.

Hace un tiempo, Luis Ventura en Polémica en el Bar se excusó en que un par de veces firmó documentos para Jorge y arremetió contra él al decir que quería saber “donde estaba la guita” porque sigue viviendo en un departamento de Lanús de dos ambientes.

Al mismo tiempo de la noticia pública de la contrademanda millonaria, el conductor de Argenzuela anunció en Twitter que la causa contra Ventura-Mazzocco-Jotax irá a juicio: "Se cerró la instancia de mediación con @AmericaTV, la productora @JotaxTV, Karina Mazzocco y Luis Ventura".

Luego Rial agregó: "Los llevo a juicio. Todos nos hicimos presentes en esta instancia después de un intento fallido por ausencia de los dos artistas". Es que Rial se refirió a la anterior instancia de mediación en la que falló Ventura con su ausencia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frialjorge%2Fstatus%2F1688948996138577925%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1688948996138577925%7Ctwgr%5Ea4cf0f1f498455068531e2e6afb04f4bfc1fd09a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fespectaculos%2Fjorge-rial%2Fescandalo-llevara-juicio-karina-mazzocco-y-luis-ventura-n5790088&partner=&hide_thread=false Se cerró la instancia de mediación con @AmericaTV, la productora @JotaxTV, Karina Mazzoco y Luis Ventura. Los llevo a juicio. Todos nos hicimos presentes en esta instancia después de un intento fallido por ausencia de los dos artistas. Será justicia. — JORGE RIAL (@rialjorge) August 8, 2023

