Cabe destacar que algunos meses atrás, cuando Rial sufrió un infarto que casi le cuesta la vida en Colombia, en Luzu TV comentaron sobre el caso con cierta sorna y entre risas. Esto, lógicamente, podría ser la causa de la repentina afronta del periodista del Grupo Indalo contra el medio, aunque en esa oportunidad no hizo ningún comentario al respecto.

image.png Mengolini inició una campaña para cancelar a Luzu TV luego de que los integrantes del proyecto no se pronunciaran ante el atentado que sufrió CFK.

Más allá de esto, la postura de Rial fue similar a la de Mengolini, quien en su condición de fundadora de Futurock buscó, en varias ocasiones, sacarse de encima a Luzu TV.

Es más que obvio que el motivo que subyacía a tal accionar de la periodista militante es que que Luzu, con el mismo tipo de formato que su radio, alcanza niveles de audiencia contra los que no puede competir, mientras Futurock sobrevive únicamente a base de pauta oficial.

Sin embargo, sus criticas siempre estuvieron orientadas a la ausencia de un posicionamiento político por parte de los integrantes del proyecto de Occhiato. De todos modos, no está de más recordar que se remontó a un antiguo clip posterior a las PASO del 202 en el que el conductor rescató la candidatura de Javier Milei para asegurar que desde Luzu TV apoyaban al candidato libertario.

El caso de Pergolini

Vale destacar que tanto Vorterix (la radio propiedad de Pergolini) como Urbana Play fueron las primeras emisoras en transmitir no sólo a través de la radio, sino también por streaming. En tan sólo unos meses, Luzu TV se apoderó del formato y, actualmente, supera con creces a sus competidores.

En la supuesta misiva que le envío a sus empleados de Vorterix, Pergolini habría apuntado por primera vez contra el proyecto de Occhiato. "Ponen entre dos o tres programas solamente al aire, prendiendo y apagando el streaming y que, además, hacen una especie de 'trampa' con las reproducciones dando un número más elevado que el que realmente tienen", sostuvo en ese momento.

image.png

Luego, en una entrevista con el ciclo de espectáculos LAM, el ex CQC dio a entender que hay maneras de conseguir seguidores, refiriéndose claramente a los conocidos bots. Esto derivó en una contundente respuesta de Occhiato, que exhibió en cámara en el mismo ciclo las métricas que Luzu TV tenía, en ese momento, en YouTube.

"No entiendo él, alguien que sabe tanto de tecnología diga estas cosas (...) Nosotros usamos YouTube y te da la métrica de Google, no hay más vuelta que esa. De hecho hasta me comuniqué con gente de Google", lanzó el creador de Luzu TV en ese entonces.

