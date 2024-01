Un youtuber sudafricano se metió en la Villa 31 y casi no sale

Un youtuber casi no vuelve de la Villa 31. ¿Pero qué pasó? Y... lo cierto es que producir contenido viral en YouTube es cada vez más complicado. Y tal como en la ficción, no existe nada que los youtubers ya no hayan intentado (viajar al espacio, quizás, pero denles un tiempo). En un contexto como ese, creadores de contenido al estilo de Kurt Caz ganan mayor relevancia.