Un periodista de TN bajó 45 kilos en 8 meses: Qué método usó

Embed - Nacho Otero en Instagram: "En el último año muchos me preguntaron que hice para bajar de peso o incluso si estaba bien de salud. La respuesta es: estoy mejor que nunca! Pero hace no mucho tiempo atrás estuve mal. Me abandoné, engordé muchísimo y llegué a pesar 135 kgs. Luego de una crisis de ansiedad que me llevó a un punto límite decidí cambiar mi vida. Qué hice? Dieta keto, ayuno intermitente, entrenar y volver a jugar al tenis. Esas fueron las cosas que me sirvieron a mi. Sin embargo, no son las únicas que funcionan y cada uno puede elegir sus herramientas. Hoy en el comienzo del 2024 quiero agradecer a todos los que me acompañaron en este camino: mi familia, mis amigos y al consejo de @dieleuco que me contactó con mi nutricionista Manu (@ketoandfitnessok ) que fue mi gran compañero en este proceso, con quien hoy ya tengo una relación de amistad. Gracias Manu querido. Hay muchísimas formas de encarar los procesos de cambio en la vida, pero hay dos elementos que tienen que estar si o si: la mentalidad adecuada y la gente indicada. Sin esas dos cosas nada es posible… FOTOS: #1 Nacho 2021 de 135 kgs VS Nacho 2023 de 90 kgs todavía con barba y la misma camisa de jean que ahora cierra #2 Insulina, resistencia a la insulina y triglicéridos de Febrero de 2021 #3 Insulina y resistencia a la insulina de Diciembre de 2023 con 90 kgs #4 Triglicéridos Diciembre 2023"