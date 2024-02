Patricia Bullrich y el operativo en Congreso: "Quieren que nos pasemos..."

También se refirió a un protocolo de periodismo para que los comunicadores trabajen en manifestaciones: “Nunca se avanzó en este sentido porque, quizás, analizan una falta a la libertad de expresión poner a los periodistas fuera de la escena donde ocurre la situación”.

La “parte” de Patricia Bullrich

“A mí me toca una parte, que una sesión en Diputados no sea un momento en el que hay un sector organizado políticamente que intente tomar el Congreso, rompa los vidrios, destruya todo, genere caos, como ya lo hemos visto en muchas oportunidades, desde las famosas 14 toneladas de piedra a otros momentos. Inclusive ayer Máximo Kirchner dijo que le habían tirado vidrios al despacho de su madre. Con nosotros no hubiera sucedido, no hubieran podido; si ellos que eran gobierno hubieran hecho las cosas bien, protegiendo las instituciones de la República y a quienes están adentro sesionando”, explicó la ministra.

“Cuando uno toma una decisión, la tiene que llevar a fondo. El país no va a cambiar si lo hacemos a medias. Veo a muchos que en campaña dicen que van a ser firmes, pero después a la hora de hacerlo se asustan. Hay 2000, 3000 personas, que quieren ser violentas, impedir el tratamiento de la ley. Bueno, hay que ir para adelante. Yo no estoy dispuesta a quedar a mitad de camino”, finalizó.

