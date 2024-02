Campo de batalla en el Congreso: Videos colapsan redes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1753171889894125924&partner=&hide_thread=false #AHORA | Tensión en el Congreso: un manifestante fue herido en la manifestación https://t.co/4nbnCxlijO pic.twitter.com/ls5qMcC9sA — minutouno (@minutounocom) February 1, 2024

No mucho después, ocurrió con uno de los integrantes del equipo de Gendarmería, quien debió ser trasladado por el SAME fuera del lugar de los hechos. Pese a que no existe un clip que muestre el motivo de sus heridas, se nota que la pasó muy mal. En este caso, TN cubrió el momento del traslado.