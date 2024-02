Manes se afirma como un duro y dispara la alarma en la UCR (y en el Gobierno)

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ManesF/status/1752841438818132414&partner=&hide_thread=false NO RENUNCIAMOS A LA ARGENTINA CON DESARROLLO Y EQUIDAD. ESE ES EL VERDADERO SUEÑO COLECTIVO.

Creemos en las fuerzas de la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, no en las fuerzas del cielo. Creemos en un capitalismo democrático, en una economía racional y en la vigencia… pic.twitter.com/Y0iggLsgWO — Facundo Manes (@ManesF) January 31, 2024

Hay que leer la advertencia de Manes no cómo una posición particular, sino la de una decena de legisladores. Cabe recordar que el neurocientífico encabezó una partición del bloque radical en Diputados que no llegó a concretarse. Desde el vamos, Manes se encuentra en la vereda opuesta de de Loredo, que ha hecho lo posible, como Miguel Pichetto, para que la 'Ley ómnibus' obtenga media sanción.