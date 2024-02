Live Blog Post

"No tenemos los cambios impresos sobre nuestras bancas"

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien ayer pidió devolver el proyecto de la Ley Ómnibus a comisión, planteó una cuestión de privilegio contra José Luis Espert.

"Ayer en TV dijo que la lectura de los artículos que se iban a suprimir habían sido votados por el cuerpo con la mayoría requerida. Segundos antes había acusado a quienes seguimos planteando de que no tenemos sobre nuestras bancas el texto definitivo que van a someter a votación", señaló.

"Dijo que dejemos de tomar de la mala. Yo no sé, a mi no me gusta ni tomar de la mala ni de la buena", ironizó el legislador de Unión por la Patria por Santa Fe.

"Esto que se dijo es una falta a la verdad. Nunca este cuerpo votó algo que tenga que ver con extracciones que le quieran realizar al tratamiento de la Ley Ómnibus. Cada minuto que pasa y no tenemos los cambios impresos sobre nuestras bancas, la sensación de oscurantismo se potencia", insistió.