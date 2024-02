La motosierra se aplicará a la Ley Ómnibus y habrá desguace de artículos

Bloques divididos por la Ley Ómnibus

Otra realidad en Diputados es que dentro de los bloques de la oposición colaborativa hay opiniones diversas que generan grieta. Algunos quieren ser más amigables con Javier Milei, pero otros, a pesar de apostar al diálogo, aseguran que no darán su brazo a torcer respecto de puntos claves que tiene la Ley ómnibus y que por ahora sigue sin definiciones concretas. "Va a haber quilombo con el tema privatizaciones y por ahora también peligra el número para que se aprueben las facultades al Ejecutivo", aseguraron a Urgente24 desde el radicalismo, espacio que en algunos puntos votará dividido.

En ese sentido, uno de los puntos más problemáticos de la Ley Bases tienen que ver, en efecto, con las privatizaciones. Por ejemplo, gran parte de la oposición defiende a algunas empresas, como es el caso del Banco de la Nación Argentina, ya que consideran que la entidad debe seguir en manos del Estado y que incluso, en las últimas semanas ingresaron proyectos (de ley y de resolución) en Diputados y Senado, para tratar su privatización.

"Por suerte tenemos un día más para seguir haciendo política, porque la votación en particular arrancará mañana al mediodía o por la tarde y eso nos permite seguir dialogando", dijo a Urgente24 el diputado nacional Oscar Agost Carreño, que integra el bloque Hacemos Coalición Federal, espacio que lidera Miguel Ángel Pichetto.

"Celebro que el Gobierno de una vez por todas se ponga a dialogar y encuentre salidas y alternativas. Y también celebro que los diputados del kirchnerismo no estén poniendo palos en la rueda que hagan que sea insoportable este proceso", agregó Agost Carreño.

Por otro lado, consultado sobre la división que existe en el bloque Hacemos Coalición Federal respecto a la votación de la Ley ómnibus, el diputado nacional aseguró que "todos los bloques están divididos porque es una ley extraña que refunda y retoca tantos aspectos, que es muy difícil encontrar que haya bloques que no estén con divisiones o que voten igual el 100% de la norma".

En ese sentido, el diputado explicó que hay temas que no están dispuestos a acompañar, como es el apartado de Cultura. "Hemos pedido dialogar para hacer cambios y no han aceptado", aseguró el legislador, y consideró que hoy por hoy para ese ítem " no tienen los votos para aprobarlo".

Asimismo, el legislador agregó que su bloque considera que hay temas de la Ley ómnibus "muy muy delicados" que requerían otra escritura y el oficialismo y la oposición no lograron ponerse de acuerdo. De todos modos, aclaró: "Es difícil saber cómo van a votar todos, pero insisto, vamos a tener un día más para hacer política y tratar de unificar criterios para tratar que el Gobierno se lleve la mayor cantidad de las herramientas que ha pedido".

En esa misma línea, el diputado nacional Juan Fernando Brügge, también de Hacemos Coalición Federal, dijo a Urgente24 que el tratamiento en particular de la ley "nos va a llevar no sólo a tener discusiones, sino a generar propuestas" y aseguró que durante estos tres días habrá "muchísimo trabajo interno" dentro de la Cámara.

"Estos cambios y este trabajo legislativo se tenía que haber hecho antes, pero como lamentablemente no se pudo llegar a consensos y acuerdos, tenemos que caer a esto -40 horas de sesión-, a tener que convertir prácticamente la Cámara en Comisión", dijo el legislador cordobés, aunque admitió que es fue "la única forma" para poder aprobar algunos puntos que incluso, generó internas en los bloques colaborativos.

"No es una ley ómnibus y fue negociada en el lobby de un hotel"

Contraria a la oposición colaborativa, los diputados de Unión por la Patria rechazarán -al igual que el FIT- la totalidad de la Ley ómnibus. El argumento del peronismo/kirchnerismo es que el proyecto que envió Javier Milei al Congreso Nacional, debió haber tenido "un tratamiento adecuado" debido a lo extenso y la complejidad de los temas que abarca la iniciativa oficialista.

"La discusión política es el combustible de la democracia. ¿Es bueno que estemos debatiendo? Sí, pero es muy malo que tratamiento que se le dio a este proyecto; porque tiene y ataca una diversidad de temas que son inabarcables en un solo proyecto. Debió haber tenido el tratamiento adecuado, con expertos, con comisiones que trabajen en profundidad cada uno de los aspectos, pero lo que se trató de dar fue una victoria exprés al Gobierno, y eso los llevó a recortar y recortar el proyecto original", dijo en diálogo con Urgente24 el diputado nacional Santiago Cafiero.

A su vez, se quejó de que los diputados, hasta ahora "no saben cuál es el dictamen definitivo que se va a terminar poniendo en consideración y votando".

"Esas irregularidades persiguen e inician todo lo que ha sido el tratamiento que se le dio a esta iniciativa. Un proyecto que lo hizo una persona que no es funcionario publico -Federico Sturzenegger-, no tiene dictamen ni de sus propios ministerios, no tiene dictámenes jurídicos; y además, era un proyecto que estaba preparado para un eventual gobierno de Patricia Bullrich; es decir, a partir de ahí, empiezan un número de inconsistencias", disparó Cafiero.

Por otro lado, ironizó con que la iniciativa del Gobierno "dejó de ser una ley ómnibus", y lamentó que "al final" es "una ley negociada con una mayoría construida en el lobby de un hotel", situación que califica como "perjudicial para la democracia".

Por último, y consultado sobre si las irregularidades a las que se refiere tienen que ver con la inexperiencia de LLA respecto de ser Gobierno, Santiago Cafiero opinó: "No, esto es deliberado, no por inexperiencia... Son gobiernos de extrema derecha con un gran desprecio a la democracia, a las instituciones y a las libertades. Se dicen libertarios liberales pero solo para generar negocios a los sectores concentrados de la economía".

Con todo este escenario en Diputados, Martín Menem tendrá entonces la difícil tarea de, por lo menos, mantener el orden y que prime la cordura durante una sesión que durará entre 35 y 40 horas, una jornada extensísima que promete cruces, chicanas, denuncias y señalamientos, entre todos los espacios políticos que integran la Cámara.