Miguel Pichetto: "¡Dejen de aplaudir, no sean pelotudos!"

1200-1706834107240201765.jpg Cecilia Moreau y Máximo Kirchner dejaron el recinto para ponerse al lado de los manifestantes.

Qué dijo concretamente

Al inicio de su alocución, el experonista de amplia experiencia legislativa dijo:

El bloque Hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado. Lamentamos profundamente... El bloque Hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado. Lamentamos profundamente...

No pudo terminar su idea tras ser interrumpido por los aplausos de los presentes.

Fue entonces cuando, furioso, lanzó

No, no aplaudan nada viejo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos, parece que están en una fiesta No, no aplaudan nada viejo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos, parece que están en una fiesta

Y luego retomó:

No lo vamos a permitir porque sería violentar a un poder del estado que es el poder legislativo No lo vamos a permitir porque sería violentar a un poder del estado que es el poder legislativo

“Lamentamos los hechos de violencia, indudablemente debe investigarse ese tema”, dijo sobre los incidentes en la manifestación.

Y destacó:

La gente tiene derecho a manifestarse, lo que no tiene derecho es a provocar actos violentos así que busquemos el equilibrio y vamos a seguir sesionando aquí, en el recinto La gente tiene derecho a manifestarse, lo que no tiene derecho es a provocar actos violentos así que busquemos el equilibrio y vamos a seguir sesionando aquí, en el recinto

Luego, pidió al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, que dejé hablar únicamente a los presidentes del bloque: “ Que no hable cualquiera”, exigió.

Tras esto, el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez presentó una moción para establecer un cuarto intermedio, pero fue rechaza por la mayoría de la Cámara.

1200-1706823020240201731.jpg Así se vieron los incidentes con fuerzas policiales

En tanto diputados del Frente de Izquierda y algunos kirchneristas se retiraron del recinto en denuncia por la represión a las afueras del Congreso. Describió el sitio de noticias La Nación.

