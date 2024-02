Una reconocida periodista reveló sentirse acomplejada por su nariz

Durante el programa hablaron sobre los estándares de belleza y las críticas despiadadas en las redes sociales. Fue en ese entonces que “La Beba” como es conocida popularmente recordó sus inicios en televisión y el complejo que más le molestaba. “Con el cuerpo nunca tuve demasiados mambos, si me decían algo no me afectaba tanto como si me afectaba con la nariz”, contó.