La diputada libertaria Lilia Lemoine hizo su primera intervención en una sesión este viernes (2/2) al presentar una cuestión de privilegio contra su par de la izquierda, Myriam Bregman, después de que la diputada Victoria Tolosa Paz le hiciera una cuestión de privilegio a ella por sus expresiones en las redes sociales “Porque se jactan diciendo ‘corren, van a correr’”.

Lemoine primero aclaró sus dichos en redes y desmintió a Tolosa Paz tras lo cual apuntó a Bregman a quien le dijo que la Izquierda está “arengando a la gente para llevarla a una situación de violencia, llamó a los votantes de la Izquierda, que son del 2%, a las calles”.

Dijo que fue “agredida físicamente” en las afueras del Congreso y añadió que “me amenazaron de muerte”.

Tras esto, contó una anécdota peculiar: “Cuando nos tocó viajar juntos en el ascensor con Nicolás del Caño, le pregunté ‘Nico, a vos te parece que no hay justificación para un protocolo de seguridad, a vos te parece que yo no puedo salir a la calle?, porque en la calle están tus militantes y yo no puedo salir”.

“Los invito a que me escolten al anexo” les dijo a Bregman y a Del Caño.

Por su parte, Bregman contestó que “el personal político (de La Libertad Avanza) no está bien porque cae en el ridículo” y apuntó que “desde lugares cercanos a la farándula, que se disfrazan, no nos pueden enseñar como se pelea la defensa de nuestros derechos”.