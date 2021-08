"MILF": La categoría porno que terminó en Twitter

https://twitter.com/AleksaHaVuelto/status/1428178161850802178 Quiero opinar de todo. Acerca del tema MILF, mi veredicto es: NO VIERON AMERICAN PIE??? NO SABEN QUIEN ES STIFLER? pic.twitter.com/ThZBmC89BT — A L E K S A N D R A (@AleksaHaVuelto) August 19, 2021

En la película, Jennifer Coolidge interpreta a “La mamá de Stiffler”, una mujer seductora y sensual que termina vinculada con uno de los amigos de su hijo.

A partir de ahí se desató la tendencia de las MILF en el cine o en la música, como en “Stacy’s Mom” de Fountains of Wayne, en donde el ritmo pop-punk típico de los 2000 acompaña una letra cargada de fantasías sexuales sobre la madre de una compañera del colegio.

Fountains of Wayne - Stacy's Mom

¿Cómo terminaron las MILF en redes?

El uso más cotidiano de la palabra MILF para referirse a cualquier madre atractiva comenzó en TikTok, la red utilizada mayoritariamente por los jóvenes. Pero, en la última semana, una captura de pantalla de una página de citas generó tanto revuelo en redes que la palabra fue tendencia por varios días en Twitter.

Busco MILF entre 28 y 35 años, SIN HIJOS, profesional, con un trabajo fijo y que pueda demostrar sus ingresos. Ofrezco una relación seria con posibilidades de matrimonio dependiendo de lo que ella quiera para futuro. Mi ex era gerente de un banco prestigioso, por eso no espero menos. (Perdón por la sinceridad), escribió el joven. Busco MILF entre 28 y 35 años, SIN HIJOS, profesional, con un trabajo fijo y que pueda demostrar sus ingresos. Ofrezco una relación seria con posibilidades de matrimonio dependiendo de lo que ella quiera para futuro. Mi ex era gerente de un banco prestigioso, por eso no espero menos. (Perdón por la sinceridad), escribió el joven.

Los memes, las burlas y hasta usuarios debatiendo sus “MILFs” favoritas invadieron Twitter.

