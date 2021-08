Los carpinchos "tomaron Nordelta" y revolucionaron las redes

Mientras algunos habitantes de Nordelta reclaman el traslado de los carpinchos a otra zona, otros se muestran más comprensivos al respecto. Un vecino expresó a Infobae que los animales “se meten donde puede” porque no tienen espacio y agregó:

Me parece que es un problema más de Nordelta que de los mismos animales, porque no les dejan un espacio donde antes era su lugar, y ahora no hay lugar, está todo ocupado. Me parece que es un problema más de Nordelta que de los mismos animales, porque no les dejan un espacio donde antes era su lugar, y ahora no hay lugar, está todo ocupado.

Aunque crece la preocupación en el barrio, los usuarios de las redes sociales no perdieron la oportunidad de usar este insólito evento para crear algunos memes.

https://twitter.com/alexchiguire/status/1428188601855119370 Primero Nordelta, luego el mundo https://t.co/bFfGwCwRrZ — Alexander Cordova (@alexchiguire) August 19, 2021

https://twitter.com/PiqueteraRosa/status/1428052393598541831 Subite pibe

Vamos a ayudar a los carpinchos de Nordelta pic.twitter.com/DFr8BGauRo — Pantera rosa piquetera (@PiqueteraRosa) August 18, 2021

https://twitter.com/JacarandaenFlor/status/1427996923164827648 BREAKING!

Carpinchos estarían organizándose para tomar nordelta por asalto!

En un giro inesperado decidieron recuperar su territorio.

Testimonios del líder de la organización clandestina y de los usurpadores. pic.twitter.com/3npLbCF5c7 — Jacarandá Lila (@JacarandaenFlor) August 18, 2021

https://twitter.com/sebastia_me/status/1428113508797931524 Imágenes de nordelta en este momento pic.twitter.com/pZLmA1neMq — C:\Seba\ (@sebastia_me) August 18, 2021

La Voz Argentina

#Santi

Santiago Borda derrocha talento y carisma, por eso es el favorito de los fans de La Voz Argentina. Cada vez que le toca subirse al escenario estallan las redes con felicitaciones y admiración. Pero, esta vez, se le sumó otro sentimiento.

Durante la nueva etapa de playoffs en La Voz Argentina, Santiago Borda preparó junto a Lali Espósito (su coach) y a Abel Pintos el tema “Tormento” de la artista Mon Laferte.

“No me grites, por favor / De nuevo hueles a licor /De mi cuerpo yo quisiera/ Borrar tus besos”, expresa la letra, haciendo referencia a las relaciones violentas. Rápidamente, la audiencia vinculó la elección con lo vivido recientemente por Borda.

#TeamLali: Santiago Borda - “Tormento” - Playoffs - La Voz Argentina 2021

A comienzos de julio, el participante de La Voz Argentina denunció a su pareja por maltrato tras haber sido internado por un episodio de violencia de género. Santiago decidió no hablar con la prensa al respecto y mantuvo el hecho lo más privado posible.

Lali Espósito, la jefa de su team, reconoció su emotiva interpretación diciendo:

Sos muy valiente, Santi. Y sos maravilloso. Lo hiciste hermosamente un temazo de Mon Laferte y lo defendiste, lo hiciste propio. Sos muy valiente, Santi. Y sos maravilloso. Lo hiciste hermosamente un temazo de Mon Laferte y lo defendiste, lo hiciste propio.

Rápidamente, los fans de La Voz Argentina vincularon sus frases a la vivencia de Santiago y utilizaron las redes para demostrar su apoyo.

https://twitter.com/l4lidch_/status/1428184570227269647 esta es la lali orgullosa de santi y yo estoy igual, piel de gallina #LaVozArgentina pic.twitter.com/xsLY2K60Y4 — camila (@l4lidch_) August 19, 2021

https://twitter.com/opinandoandook/status/1428184292912418821 Santi canto esa canción y sabemos que lo sintió desde lo más profundo de su corazón.



#LaVozArgentina pic.twitter.com/VALKEd3WgJ — (@opinandoandook) August 19, 2021

Deporte

#River

River se enfrentó a Atlético Mineiro y perdió con 3 a 0, quedando fuera de la Copa Libertadores durante los cuartos de final .

Un increíble gol de Hulk, el inesperado cambio de José Paradelo por Jonatan Maidana a los 34 minutos del juego y la “mufa” de Russo a Marcelo Gallardo fueron algunos de los temas más hablados por los hinchas de River en las redes sociales.

https://twitter.com/AleLiparoti/status/1428161895685623814

Indignación, enojo y tristeza son algunas de las emociones que compartieron los fanáticos del Millonario. Pero Franco Armani, el arquero, cerró el partido con una frase esperanzadora:

Por supuesto que todos tenemos un dolor muy grande por esta eliminación, porque es duro perder así y quedarnos afuera, pero acá no queda otra que levantar la cabeza y darle para delante, porque esto sigue. Por supuesto que todos tenemos un dolor muy grande por esta eliminación, porque es duro perder así y quedarnos afuera, pero acá no queda otra que levantar la cabeza y darle para delante, porque esto sigue.

Luego aseguró que, aunque quedaron fuera de la Copa Libertadores y la América, ahora deben concentrar sus energías en la Liga Argentina.