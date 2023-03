Scream 6 es considerada una joya de terror ¡Tiembla Netflix!

image.png

"#ScreamVI da saltos interesantes y emocionantes con respecto a sus predecesores. Tiene persecuciones más grandes, muertes más sangrientas y espantosas, además de una secuencia de apertura asesina (!) . Disfruté de ver a estos personajes nuevamente en una adición divertida a la serie que tiene muchos huevos de Pascua que los fanáticos admirarán."

"Todo lo que diré por ahora es que será mejor que asegure sus #ScreamVI entradas para el fin de semana de apertura ahora. ME ENCANTÓ y todavía estoy montando alto. Intenso, emocionante, sincero, inteligente. Soy una chica feliz, feliz."

"#ScreamVI es otra entrada sólida en la franquicia más consistente del horror. La película más aterradora y oscura de la serie hasta el momento, toma una buena cantidad de riesgos y agrega algunas subversiones inteligentes que no vi venir."

"No he estado muy entusiasmado con las últimas #Scream películas, por lo que tiene sentido #Scream6 probablemente sea mi favorita desde la 2, especialmente porque esta es una versión increíblemente divertida de esa secuela. Realmente aprovecha al máximo su legado, historia y personajes, y me hizo querer volver a verlos a todos."

Una campaña publicitaria fuera de lo normal

En Sonoma, Usa, la policía dijo que recibió varias llamadas al 911 sobre un individuo vestido como el particular asesino de Scream. Y todo el mundo se alertó. Sin embargo, hay una casualidad: la primera película de "Scream" de 1996 se filmó en el condado de Sonoma, un sustituto de la ciudad ficticia de Woodsboro, en California.

Esta es la segunda vez en la que Paramount Pictures realiza una campaña publicitaria del tipo para promocionar un film de terror.

